هجوم بسكاكين داخل قطار في بريطانيا يخلف إصابات... . ووحدات مكافحة الإرهاب تشارك بالتحقيق

أفادت شرطة النقل البريطانية،اليوم الأحد، أن عشرة أشخاص أصيبوا في هجوم بسكاكين شنه مجهولون على متن قطار بشرق إنجلترا.



وقالت الشرطة في بيان لها على موقعها الإلكتروني: "نقل عشرة أشخاص إلى المستشفى، يعتقد أن تسعة منهم أصيبوا بجروح تهدد حياتهم. ويتلقى أحدهم العلاج من إصابات غير مهددة للحياة. ولم تقع وفيات".



شهود عيان يروون تفاصيل مروعة عن هجوم القطار



وأضافت أن شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، وهي وكالة تضم مشاركة من 43 قوة شرطة في إنجلترا وويلز، بالإضافة إلى مساهمات من الشرطة في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، تساعد في التحقيق الذي تقوده شرطة النقل.وأعربت شرطة النقل عن أملها في كشف "الملابسات الكاملة والدوافع" وراء الهجوم، الذي "أعلن حادثا كبيرا".وقال كريس كيسي، كبير مفتشي شرطة النقل، في البيان: "في هذه المرحلة المبكرة، ليس من المناسب التكهن بأسباب الحادث".وكانت الشرطة البريطانية أعلنت بوقت سابق عن القبض على شخصين نفذا الهجوم على ركاب داخل قطار في شرق إنجلترا، يوم السبت.وأشارت الشرطة إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى دون أن تحدد عددهم الدقيق.ووقع الحادث على متن قطار متجه إلى مدينة هانتينغدون في مقاطعة كامبريدجشير.وقد أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن "قلقه العميق" إزاء الحادث، مضيفا أن "مشاعري مع جميع المصابين".وقدم ستارمر الشكر لكافة هيئات الطوارئ على تعاملها مع الحادث بسرعة، ودعا جميع الموجودين في المنطقة إلى التقيد بتعليمات الشرطة المحلية.بدورها، أصدرت شركة سكك حديد شمال شرق لندن (LNER) تحذيرا "لا تسافروا" على خط السكة الحديد، قائلة إن خدمة القطارات قد تعطلت، وعلى من يخططون لاستخدامها فورا "تأجيل سفرهم قدر الإمكان" وحجز مقاعد جديدة.وأفادت شركة السكك الحديدية بأنه تم توفير حافلات في البداية للسفر بين لندن ونقاط الشمال، وأضافت الشركة أن الخط الذي يمر عبر هانتينغدون سيظل خارج الخدمة حتى الساعة 5 صباحا بتوقيت غرينتش على الأقل يوم الأحد.أكدت الشرطة البريطانية أنها استخدمت كلمة سرية تستخدم للإشارة إلى هجوم إرهابي، إثر حادثة الطعن التي وقعت في قطار قرب هانتينغدون، ثم ألغتها لاحقا، فيما روى شهود عيان تفاصيل الحادث.بريطانيا.. شهود عيان يروون تفاصيل مروعة عن هجوم القطار (فيديو)Gettyimages.ruوأبلغ شهود عيان وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة صعقت رجلا يحمل سكينا، وتحدثوا عن "مشاهد مروعة".وأفاد ركاب لشبكة سكاي نيوز أن حادثة الطعن بدأت بعد 10 دقائق من مغادرة القطار منطقة بيتربورو، وأن جرحى شوهدوا يركضون عبر القطار مبتعدين عن شخص يحمل سكينا.وأضاف أحد الشهود أن رجلا يحمل سكينا كبيرا شوهد لاحقا على رصيف القطار، بينما كان رجال الشرطة المسلحون يوجهون أسلحتهم نحوه، مشيرا إلى أن الرجل صعق بالكهرباء وقيد.وقال شاهد عيان كان على متن القطار وقت الحادث إن الركاب أصيبوا بـ"ذعر شديد" بينما كان الضحايا ينزفون طلبا للمساعدة.وقال شاهد العيان أولي فوستر لبي بي سي إنه سمع في البداية أشخاصا يصرخون "اركضوا، اركضوا، هناك رجل يطعن الجميع حرفيا"، واعتقد أنها ربما كانت مزحة ليلة الهالوين.وفي غضون دقائق، بدأ فوستر بدفع العربة، ولاحظ أن يده "ملطخة بالدماء" إذ كان "الدم يغطي الكرسي" الذي اتكأ عليه.وقال فوستر إن رجلا مسنا "منع" المهاجم من طعن فتاة أصغر سنا، مما أدى إلى إصابته بجرح جرحي في رأسه ورقبته. وحاول الركاب من حوله وقف النزيف باستخدام ستراتهم.على الرغم من أن الحادثة استمرت من 10 إلى 15 دقيقة، يقول فوستر إنه "شعر أن الحادثة وكأنها استمرت إلى الأبد".من جهة أخرى، أكدت الشرطة استخدامها، ثم إلغاءها، للكلمة السرية المستخدمة للإشارة إلى هجوم إرهابي.وأكدت شرطة النقل البريطانية لبي بي سي أن المستجيبين لحادثة طعن جماعي على متن قطار قرب هانتينغدون صرخوا في وقت ما "بلاتو" plato، وهي الكلمة السرية الوطنية التي تستخدمها الشرطة وخدمات الطوارئ عند الاستجابة لـ"هجوم إرهابي شامل". وأضافت الشرطة أن هذا الإعلان ألغي لاحقا.وكانت الشرطة أعلنت عن "حادث كبير"، وأن التحقيق مدعوم من ضباط مكافحة الإرهاب.وأصيب 10 أشخاص، 9 منهم إصاباتهم بالغة، بحادثة طعن جماعي، وقعت اليوم الأحد على متن قطار متجه إلى مدينة هانتينغدون في مقاطعة كامبريدجشير، فيما أكدت الشرطة اعتقال رجلين مشتبه بهما.