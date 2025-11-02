لامين جمال يعلن انفصاله عن صديقته نيكي نيكول وينفي مزاعم الخيانة
أعلن نجم برشلونة لامين جمال انتهاء علاقته بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول والتي أثارت جدلا في الأوساط الإعلامية خلال الأسابيع الماضية مؤكدا أن الانفصال لم يكن بسبب الخيانة.
وقال لامين جمال في تصريحاته للصحفي خافي هويوس من جريدة سبورت الكتالونية: "نحن لسنا معا لقد انفصلنا ببساطة هذا كل شيء كل ما يقال لا علاقة له بالحقيقة".
وجاءت تصريحات اللاعب بعد ساعات من مفاجأة فجرها الصحفي الاستقصائي جوردي مارتن الذي نشر عبر حسابه على منصة "إكس" أن جمال سافر إلى إيطاليا برفقة فتاة مجهولة ليست نيكي نيكول في خطوة فهمت وقتها كدليل على الخيانة.
لكن نجم برشلونة سارع للرد قائلا: "لم يحدث أي شيء من هذا القبيل لقد انفصلنا فقط، وكل ما يقال لا علاقة له بعلاقتنا".
وكانت علاقة لامين بالمغنية نيكي نيكول قد أثارت ردود فعل متباينة بسبب الفارق العمري بينهما إذ تكبره المغنية بسبعة أعوام وتبلغ من العمر 25 عاما إضافة إلى ظهور الثنائي في حفلات ومقاطع مصورة اعتبرها البعض لا تتناسب مع عمر اللاعب ولا مع طبيعة حياة الرياضيين المحترفين.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه نجم برشلونة انتقادات بشأن تراجع مستواه الفني خلال المباريات الأخيرة لاسيما بعد أدائه في "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد الأسبوع الماضي وسط توقعات بأن تؤثر حياته الشخصية على تركيزه داخل الملعب.
