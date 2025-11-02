إنزال الكابل البحري للالياف البصرية الحديثة " ميدوسا" بشاطئ بنزرت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6906e99dbeaa92.41880936_mhfokigpleqjn.jpg width=100 align=left border=0>

تم يوم أمس إنزال الكابل البحري للألياف البصرية الحديثة " ميدوسا" بشاطئ سيدي سالم ببنزرت المدينة بكل نجاح.

ووفق ما أفاد به مكتب الاعلام بإدارة إتصالات تونس فقد حققت المؤسسة العمومية إنجازا تاريخيا باهرا في مجال تعزيز التحول الرقمي في تونس، ،حيث يمتد كابل "ميدوسا" على طول إجمالي يبلغ 8700 كيلومتر، وهو أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تدعمها الاتحاد الأوروبي وتنجزها شركة AFR-IX Telecom.







ويهدف هذا الكابل إلى ربط مجموعة من بلدان إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، من بينها تونس،و البرتغال وإسبانيا،و فرنسا، إيطاليا،و مالطا و اليونان، وقبرص، والمغرب، والجزائر وليبيا و مصر.





ويمتد زوج الألياف البصرية الخاص باتصالات تونس على أكثر من1000 كلم بين بنزرت ومرسيليا، بطاقة استيعاب تصل إلى 22 تيرابت في الثانية، ما من شأنه أن يرفع بشكل كبير من سعة تدفق البيانات الدولية.



ووفق المصدر ذاته، ستمكّن هذه البنية التحتية الجديدة البلاد التونسية من تعزيز سيادتها الرقمية، وتأمين تبادل البيانات الدولية، وضمان مسارات جديدة واحتياطية للربط العالمي، إلى جانب دعم تطوير الخدمات الرقمية المبتكرة على غرار الحوسبة السحابية(Cloud) ، ومراكز البيانات،و الذكاء الاصطناعي،و الخدمات الإلكترونية العمومية والمدن الذكية.



كما سينعكس هذا التطور إيجابيًا على المؤسسات الاقتصادية والهيئات العمومية والمواطنين من خلال تحسين جودة الخدمة، وتقليص زمن الاستجابة(latence) ، وتعزيز مرونة الشبكة الوطنية.



وكان الرئيس المدير العام لاتصالات تونس الاسعد ذياب ،أشار خلال موكب إنتظم بالمناسبة بموقع إنزال كابل "ميدوسا: بشاطئ سيدي سالم ببنزرت الشمالية " إلى أن وصول كابل ميدوسا إلى بنزرت خطوة تكنولوجية هامة لاتصالات تونس ولتونس ككل، فبفضل هذه البنية التحتية الحديثة، تتضاعف سعة تونس الدولية ثماني مرات، ما يعزّز موثوقية وأمن تبادل البيانات في تونس .





كما ان هذا الكابل يشكل العمود الفقري الضروري لدعم تطور الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المستقبلية، كما يرسّخ موقع تونس كمركز إقليمي محوري للاتصال الرقمي وكفاعل أساسي في السيادة الرقمية المتوسطية."



ومن من جانبه، قال الرئيس المدير العام لشركة ميدوسا نورمان البي ،وفق نفس المصدر ،" يمثل وصول الكابل البحري ميدوسا إلى تونس خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة المتمثلة في تعزيز ربط منطقة البحر الأبيض المتوسط وجعلها أكثر تنافسية، ومن خلال تعاوننا الوثيق مع شريكنا اتصالات تونس، نرسّخ الروابط بين القارات ونمهّد لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام والابتكار في المنطقة.".



يذكر ان الكابل البحري" سي مي واحد" SEA-ME-WE 1 " أول كابل بحري دولي تم ربط تونس به سنة1985، حيث مكن من ربط البلاد التونسية مباشرة بالشبكات العالمية عبر البحر الأبيض المتوسط مرورا بعدة دول آسيوية وأوروبية، ثم مثّل الكابلان البحريان" سي مي اثنان" سنة 1992 و" كالترا" سنة 1995 " SEA-ME-WE2 و



