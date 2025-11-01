Babnet   Latest update 20:28 Tunis

توجيه تهم لامرأة متورطة في سرقة متحف اللوفر وإطلاق سراح مشتبه آخر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69064ff26e24e0.88488263_eohfmgjkpinlq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 19:21 قراءة: 1 د, 17 ث
      
وكالات - وجه قاض فرنسي تهمتي "التواطؤ في سرقة منظمة" و"التآمر الجنائي" إلى امرأة تبلغ من العمر 38 عاما، كانت قد أوقفت هذا الأسبوع مع أربعة أشخاص آخرين على خلفية التحقيق في سرقة متحف اللوفر.

وعُقدت جلسة محاكمتها خلف أبواب مغلقة، فيما تقيم المرأة في ضاحية لا كورنوف الشمالية لباريس، وطلبت النيابة العامة إيداعها الحبس الاحتياطي.



وفي تطور آخر، أُطلق سراح أحد المشتبه بهم الخمسة الذين أوقفوا الخميس، من دون أن توجه إليه أي تهم، وفقا لما أفادت به محاميتاه.

وكانت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، قد أوضحت صباح الخميس أن من بين الموقوفين عضوا مفترضا في المجموعة التي نفذت عملية السرقة في 19 أكتوبر، مشيرة إلى أن "أدلة الحمض النووي" تربطه بالواقعة. وأكدت أن الموقوفين الآخرين "قد يكونون قادرين على تزويدنا بمعلومات حول كيفية تطور هذه الأحداث".

وفي 25 أكتوبر، أوقفت السلطات رجلين في الثلاثينات من العمر، وجهت إليهما تهم رسمية ووضعا رهن الحبس الاحتياطي.

وأكدت بيكو "تصميم" الجهات القضائية ونحو مئة محقق على استعادة المسروقات، التي تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو، مع الإقرار بأن المجوهرات المسروقة لا تزال مفقودة. وأشارت إلى أن المحققين يستكشفون "عددا من الأسواق الموازية" باعتبار أن ظهورها في السوق القانوني أمر غير مرجح.

وأثارت السرقة جدلا واسعا حول أمن متحف اللوفر. وكشفت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، الجمعة، عن تقرير أولي يسلط الضوء على "التقليل المزمن والبنيوي لخطر الاقتحام والسرقة" و"نقص تجهيزات الأمن" و"البروتوكولات البالية تماما" في المتحف.

يذكر أن اللصوص تمكنوا يوم الواقعة من ركن شاحنة تحمل رافعة قرب جدار المتحف، وصعد اثنان منهم عبر الرافعة إلى شرفة قاعة أبولو حيث كانت المجوهرات معروضة، وأنهوا السرقة في أقل من ثماني دقائق.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317704


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 01 نوفمبر 2025 | 10 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:24
15:00
12:10
06:43
05:15
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet25°
19° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-16
27°-17
23°-17
22°-16
22°-14
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    