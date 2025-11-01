Babnet   Latest update 17:10 Tunis

مجلس المنافسة يقرّر إيقاف العمل بالتسعيرة المرجعية لرحي الزيتون لهذا الموسم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f38234892136.17670620_eofplmhiknjqg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 16:38
      
قرّر مجلس المنافسة اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية تتمثل في إيقاف العمل بالتسعيرة المرجعية الصادرة عن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المعاصر والمتعلقة برحي الزيتون لموسم 2026/2025 وذلك إلى حين البتّ في الأصل".

وافاد مجلس المنافسة في بلاغ له، الخميس المنقضي، انه اتخذ هذا الإجراء على اثر اصدار الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المعاصر بلاغا يتضمن تحديد السعر المرجعي لرحي الزيتون ب250 مليما للكيلوغرام الواحد للموسم الفلاحي 2026/2025،



وبين المجلس ان قراره يأتي "في إطار حرصه على ممارسة دوره في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي والتوازن العام للسوق ورفاه المستهلك".

كما بنى قراره التحفظي استنادا إلى تقرير المقرر العام للمجلس، الذي تعهد بمقتضى قراره المؤرخ في 16 أكتوبر 2025 تلقائيا بالوقائع المذكورة طبق ما تخوله له أحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار .


