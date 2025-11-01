البطولة العربية للأندية لكرة اليد (سيدات): جمعية الحمامات تفوز على القرين الكويتي 32-26

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hanball2015.jpg width=100 align=left border=0>

فازت جمعية الحمامات مساء اليوم السبت على نادي القرين الكويتي بنتيجة 32-26 ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات البطولة العربية للأندية لكرة اليد للسيدات التي تحتضنها مدينة الحمامات من 1 إلى 9 نوفمبر الجاري.



وكان النادي النسائي بالمكنين قد تفوّق في وقت سابق اليوم على نادي قاسيون السوري بنتيجة 43-10 في إطار الجولة الأولى من البطولة.









نتائج الجولة الأولى – المجموعة الأولى

* النادي النسائي بالمكنين – نادي قاسيون السوري: 43-10

* جمعية الحمامات – القرين الكويتي: 32-26



الترتيب

| الفريق | ن | ل |

| ----------------------- | - | - |

| النادي النسائي بالمكنين | 2 | 1 |

| جمعية الحمامات | 2 | 1 |

| القرين الكويتي | 0 | 1 |

| نادي قاسيون السوري | 0 | 1 |



بقية برنامج مباريات البطولة

الاثنين 3 نوفمبر 2025



* النادي النسائي بالمكنين – القرين الكويتي (س11)

* جمعية الحمامات – نادي قاسيون السوري (س17)



الأربعاء 5 نوفمبر 2025



* القرين الكويتي – نادي قاسيون السوري (س11)

* النادي النسائي بالمكنين – جمعية الحمامات (س17)



المجموعة الثانية

الأحد 2 نوفمبر 2025



* جمعية الساحل – فتاة سلوى الكويتي (س15)

* النادي الإفريقي – النبك السوري (س17)



الاثنين 3 نوفمبر 2025



* جمعية الساحل – النبك السوري (س13)

* النادي الإفريقي – فتاة سلوى الكويتي (س15)



الأربعاء 5 نوفمبر 2025



* فتاة سلوى الكويتي – النبك السوري (س13)

