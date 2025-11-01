البطولة العربية للأندية لكرة اليد (سيدات): جمعية الحمامات تفوز على القرين الكويتي 32-26
فازت جمعية الحمامات مساء اليوم السبت على نادي القرين الكويتي بنتيجة 32-26 ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات البطولة العربية للأندية لكرة اليد للسيدات التي تحتضنها مدينة الحمامات من 1 إلى 9 نوفمبر الجاري.
وكان النادي النسائي بالمكنين قد تفوّق في وقت سابق اليوم على نادي قاسيون السوري بنتيجة 43-10 في إطار الجولة الأولى من البطولة.
نتائج الجولة الأولى – المجموعة الأولى* النادي النسائي بالمكنين – نادي قاسيون السوري: 43-10
* جمعية الحمامات – القرين الكويتي: 32-26
الترتيب| الفريق | ن | ل |
| ----------------------- | - | - |
| النادي النسائي بالمكنين | 2 | 1 |
| جمعية الحمامات | 2 | 1 |
| القرين الكويتي | 0 | 1 |
| نادي قاسيون السوري | 0 | 1 |
بقية برنامج مباريات البطولةالاثنين 3 نوفمبر 2025
* النادي النسائي بالمكنين – القرين الكويتي (س11)
* جمعية الحمامات – نادي قاسيون السوري (س17)
الأربعاء 5 نوفمبر 2025
* القرين الكويتي – نادي قاسيون السوري (س11)
* النادي النسائي بالمكنين – جمعية الحمامات (س17)
المجموعة الثانيةالأحد 2 نوفمبر 2025
* جمعية الساحل – فتاة سلوى الكويتي (س15)
* النادي الإفريقي – النبك السوري (س17)
الاثنين 3 نوفمبر 2025
* جمعية الساحل – النبك السوري (س13)
* النادي الإفريقي – فتاة سلوى الكويتي (س15)
الأربعاء 5 نوفمبر 2025
* فتاة سلوى الكويتي – النبك السوري (س13)
* جمعية الساحل – النادي الإفريقي (س15)
