اتصالات تونس تعزز السيادة الرقمية لتونس وسعة تدفق البيانات بعد دخول الكابل البحري ميدوسا حيز التشغيل

عززت شركة اتصالات تونس التحول الرقمي في البلاد وتأمين تبادل البيانات الدولية بعد إنزال الكابل البحري "ميدوسا" البالغ سعة تدفقه 22 تيرابت في الثانية على سواحل ولاية بنزرت بعد قطعه مسافة الف كلم انطلاقا من سواحل مرسيليا.



ويمتد كابل "ميدوسا" الاستراتيجي في مجال البنية الرقمية على طول إجمالي يبلغ 8700 كيلومترا ويشكل أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تدعمها الاتحاد الأوروبي.



ونظمت اتصالات تونس السبت حفلا بهذه المناسبة حضره مسؤولون عن قطاع الاتصالات من تونس والخارج .ويهدف هذا الكابل إلى ربط مجموعة من بلدان إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، من بينها تونس والبرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا و مالطا واليونان وقبرص والمغرب والجزائر وليبيا و مصر.ويمتد زوج الألياف البصرية الخاص باتصالات تونس على اكثر من 1000 كلم بين بنزرت ومرسيليا، بطاقة استيعاب تصل إلى 22 تيرابت في الثانية، ما من شأنه أن يرفع بشكل كبير من سعة تدفق البيانات الدولية.وستمكّن هذه البنية التحتية الجديدة تونس من تعزيز سيادتها الرقمية، وتأمين تبادل البيانات الدولية، وضمان مسارات جديدة واحتياطية للربط العالمي، إلى جانب دعم تطوير الخدمات الرقمية المبتكرة على غرار الحوسبة السحابية ، مراكز البيانات، الذكاء الاصطناعي، الخدمات الإلكترونية العمومية والمدن الذكية.وسينعكس هذا التطور إيجابيا على المؤسسات الاقتصادية والهيئات العمومية والمواطنين من خلال تحسين جودة الخدمة، وتقليص زمن الاستجابة ، وتعزيز مرونة الشبكة الوطنية.وقال الرئيس المدير العام لاتصالات تونس الاسعد بن ذياب في تصريح له بالمناسبة، ان وصول كابل ميدوسا إلى بنزرت" يمثل خطوة تكنولوجية هامة لاتصالات تونس ولتونس ككل.فبفضل هذه البنية التحتية الحديثة، نضاعف سعتنا الدولية ثماني مرات، ما يعزّز موثوقية وأمن تبادل البيانات لدينا " واضاف قائلا : " هذا الكابل يشكل العمود الفقري الضروري لدعم تطور الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المستقبلية، ويرسّخ موقع تونس كمركز إقليمي محوري للاتصال الرقمي وكفاعل أساسي في السيادة الرقمية المتوسطية".وحسب الرئيس المدير العام لشركة ميدوسا، نورمان ألبي :"يمثل وصول الكابل البحري ميدوسا إلى تونس خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة المتمثلة في تعزيز ربط منطقة البحر الأبيض المتوسط وجعلها أكثر تنافسية ".واردف قائلا :" من خلال تعاوننا الوثيق مع شريكنا اتصالات تونس، نرسّخ الروابط بين القارات ونمهّد لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام والابتكار".وتؤكد اتصالات تونس مع دخول الكابل البحري «ميدوسا" حيز الخدمة، دورها المركزي في بناء بنية تحتية رقمية سيادية وفعالة ومرنة. ويمتلك المشغل التاريخي أيضا كابلي "حنبعل" وSEA-ME-WE4، مما يعزز مهمته الأساسية لاسيما ربط تونس بالعالم بأعلى معايير الجودة والامان والابتكار.