فايننشال تايمز: تصريحات ترامب حول التجارب النووية تهدف إلى الضغط على روسيا والصين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6905c7734142f5.71127382_gmqnphklijfoe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 09:38
      
تاس - ترجح صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن تكون تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول استئناف التجارب النووية مرتبطة بمحاولاته لكسب ورقة نفوذ في المفاوضات مع روسيا والصين وغيرهما من القوى العالمية.

وكتبت الصحيفة: "من المحتمل أن تكون تعليقات ترامب مرتبطة بالبحث عن وسيلة ضغط في المفاوضات مع الصين وروسيا وغيرهما، أكثر من كونها انعطافاً حاداً في السياسة"، مضيفة أنه خلال فترة الولاية الرئاسية الثانية لترامب كان قد أكد مراراً على "أهمية إجراء مفاوضات حول نزع السلاح النووي مع كل من الصين وروسيا".



وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة "أثارت موجة من التكنهات" في جميع أنحاء العالم، لكن الرئيس الأمريكي حتى الآن "لم يفعل أي شيء عملياً لتبديد حالة عدم اليقين بشأن نوايا الإدارة أو جدوى هذه الخطوة".

ونقلت الصحيفة عن مدير رابطة الحد من الأسلحة، داريل كيمبال، قوله: "إذا أتيح لترامب ذلك، فإنه سيمهد الطريق لسلسلة من التجارب النووية التي لم نشهد مثيلاً لها منذ حوالي ربع قرن"، واصفاً موقف ترامب بأنه "متناقض وغير كفؤ وعكسي النتائج".

ووفقاً لـ"فايننشال تايمز" قال نائب الأدميرال ريتشارد كوريل، المرشح لرئاسة القيادة الاستراتيجية الأمريكية، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، يوم الخميس، إنه لا يعتقد أن تصريحات الرئيس ترامب تشير إلى التجارب النووية، منوهاً إلى أن الصين وروسيا لم تجريا تجارب للأسلحة النووية، لذلك لا يمكنه تفسير تصريحات الرئيس على هذا النحو.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 29 أكتوبر، أنه أصدر تعليماته للبنتاغون باستئناف تجارب الأسلحة النووية على الفور، دون توضيح طبيعة هذه التجارب أو ما إذا كانت تشمل تفجير الرؤوس النووية.


