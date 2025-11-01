المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ينظم الخميس 6 نوفمبر ندوة عن بعد حول الحوكمة الرشيدة للذكاء الاصطناعي

ينظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، يوم الخميس 6 نوفمبر الجاري، ندوة عن بعد (ويبينار) حول الحوكمة الرشيدة للذكاء الاصطناعي.



وتهدف الندوة إلى تبادل أفضل الممارسات وتمكين المؤسسات التونسية من أخذ زمام المبادرة في مجال يُعيد بالفعل تعريف النماذج الاقتصادية وأنماط اتخاذ القرار، ومسؤوليات المنظمات.



وتعد هذه الندوة فرصة للتفكير المشترك في أسس استراتيجية قوية للذكاء الاصطناعي، وتمثل النشاط الأول لـ المركز الجديد للتميز في الذكاء الاصطناعي التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مما يؤكد التزامه بدعم قادة الأعمال والمؤسسات في تونس لدمج الذكاء الاصطناعي في خططهم المستقبلية.وفي سياق متصل، أوضح المعهد أن المركز الجديد للتميز في الذكاء الاصطناعي يهدف بالأساس إلى الترويج والمرافقة الفعالة لتطوير الذكاء الاصطناعي بوصفه رافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني.ويأتي هذا المركز، ليتموقع كـمنصة للبحث والتحليل والتوعية من أجل استكشاف وتثمين الفرص الهامة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي للمؤسسات التونسية بمختلف أصنافها وقطاعاتها.ولاحظ المعهد العربي، في ورقة تقديمية لهذه الندوة، أن المؤسسات التونسية تواجه تحديا ملحا لدمج حلول الذكاء الاصطناعي بطريقة مهيكلة ومسؤولة واستراتيجية، في ظل التسارع التكنولوجي والنهوض بالذكاء الاصطناعي.ويُمثل الذكاء الاصطناعي في آن واحد فرصة استراتيجية وتحدياً تنظيمياً مما يجعل وجود حوكمة قوية أمراً لاغنى عنه.ويُعدّ تأسيس حوكمة قوية وشفافة للذكاء الاصطناعي أمراً ضرورياً لضمان الشفافية والمساءلة والأخلاقيات من خلال التأكد من الاستخدامالأخلاقي والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.