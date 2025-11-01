Babnet   Latest update 12:42 Tunis

المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ينظم الخميس 6 نوفمبر ندوة عن بعد حول الحوكمة الرشيدة للذكاء الاصطناعي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61003fb3de68b9.99132715_eifnhqomkgpjl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 12:08 قراءة: 1 د, 2 ث
      
ينظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، يوم الخميس 6 نوفمبر الجاري، ندوة عن بعد (ويبينار) حول الحوكمة الرشيدة للذكاء الاصطناعي.

وتهدف الندوة إلى تبادل أفضل الممارسات وتمكين المؤسسات التونسية من أخذ زمام المبادرة في مجال يُعيد بالفعل تعريف النماذج الاقتصادية وأنماط اتخاذ القرار، ومسؤوليات المنظمات.



وتعد هذه الندوة فرصة للتفكير المشترك في أسس استراتيجية قوية للذكاء الاصطناعي، وتمثل النشاط الأول لـ المركز الجديد للتميز في الذكاء الاصطناعي التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مما يؤكد التزامه بدعم قادة الأعمال والمؤسسات في تونس لدمج الذكاء الاصطناعي في خططهم المستقبلية.

وفي سياق متصل، أوضح المعهد أن المركز الجديد للتميز في الذكاء الاصطناعي يهدف بالأساس إلى الترويج والمرافقة الفعالة لتطوير الذكاء الاصطناعي بوصفه رافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا المركز، ليتموقع كـمنصة للبحث والتحليل والتوعية من أجل استكشاف وتثمين الفرص الهامة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي للمؤسسات التونسية بمختلف أصنافها وقطاعاتها.

ولاحظ المعهد العربي، في ورقة تقديمية لهذه الندوة، أن المؤسسات التونسية تواجه تحديا ملحا لدمج حلول الذكاء الاصطناعي بطريقة مهيكلة ومسؤولة واستراتيجية، في ظل التسارع التكنولوجي والنهوض بالذكاء الاصطناعي.

ويُمثل الذكاء الاصطناعي في آن واحد فرصة استراتيجية وتحدياً تنظيمياً مما يجعل وجود حوكمة قوية أمراً لاغنى عنه.

ويُعدّ تأسيس حوكمة قوية وشفافة للذكاء الاصطناعي أمراً ضرورياً لضمان الشفافية والمساءلة والأخلاقيات من خلال التأكد من الاستخدام
الأخلاقي والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317664


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 01 نوفمبر 2025 | 10 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:24
15:01
12:10
06:43
05:15
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet25°
24° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-16
27°-17
23°-17
21°-15
21°-14
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    