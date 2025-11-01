فنزويلا طلبت المساعدة من روسيا والصين وإيران على خلفية الضغوط الأمريكية

تاس - أكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن فنزويلا طلبت المساعدة من روسيا والصين وإيران بسبب الضغوط العسكرية الأمريكية.



ووفقًا للصحيفة، بعث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رسالةً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتضمن طلباتٍ محددة، وبحسب الصحيفة فإن وزير النقل الفنزويلي رامون فيلاسكيز سلّم الرسالة إلى القيادة الروسية خلال زيارةٍ له إلى موسكو في وقتٍ سابقٍ من أكتوبر.



وبحسب الصحيفة، طلب مادورو بشكل محدد مساعدة روسيا في تعزيز منظومات الدفاع الجوي الفنزويلية، وإصلاح الطائرات التي سبق شراؤها من موسكو، وشراء الصواريخ.ووفقًا لـ"واشنطن بوست"، كان من المفترض أن يُسلّم فيلاسكيز رسالةً مماثلةً أخرى إلى النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف.ونوهت الصحيفة إلى أن فنزويلا طلبت "تعاونًا عسكريًا موسّعًا" من الصين، بما في ذلك تسريع إنتاج أنظمة تتبع رادارية معينة، بهدف شرائها لاحقًا على ما يبدو.ووفقًا للصحيفة، نسّق فيلاسكيز مؤخرًا تسليم معدات عسكرية، بما في ذلك طائرات مسيرة، إلى فنزويلا من إيران.إلى ذلك، أفادت صحيفة "ميامي هيرالد" بأن الإدارة الأمريكية قررت استهداف منشآت عسكرية في فنزويلا.ووفقًا للصحيفة، قد تحدث هذه الضربات في الأيام أو حتى الساعات القادمة.في غضون ذلك، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث مع الصحفيين أنه يفكر في توجيه ضربات إلى فنزويلا أو أنه اتخذ قرارًا بذلك. وقال: "لا، هذا غير صحيح".ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، أوعز ترامب في 7 أكتوبر إنهاء جميع محاولات التوصل إلى حل دبلوماسي للتوترات مع فنزويلا.يذكر أنه يوم 21 أكتوبر، صادق مجلس الدوما على معاهدة الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا وفنزويلا. ووفقًا لنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، فإن التصديق بالغ الأهمية نظرًا للضغط الأمريكي غير المسبوق، بما في ذلك الضغط العسكري المباشر، على فنزويلا.