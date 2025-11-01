Babnet   Latest update 15:44 Tunis

مونديال كرة اليد تحت 17 عاما - المنتخب التونسي يفوز على نظيره الامريكي 44-41 وينهي مشاركته في المركز السابع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 14:23
      
انهى المنتخب التونسي لكرة اليد تحت 17 عاما مشاركته في بطولة العالم المقامة حاليا بالمغرب في المركز السابع بعد فوزه على نظيره الامريكي بنتيجة 44-41 في المباراة الترتيبية التي اقيمت اليوم السبت.
وكان المنتخب التونسي استهل الدور الترتيبي من اجل تحديد اصحاب المراكز بين 5 و8 بهزيمة امام نظيره البرازيلي بنتيجة 32-35 يوم الخميس الماضي.
وكان السباعي التونسي انهى الدور الاول في المركز الثالث للمجموعة الثانية بعدما انهزم امام قطر 30-38 واسبانيا 23-48 مقابل الفوز على كوريا 33-27.


