Babnet   Latest update 07:33 Tunis

شي جين بينغ يعلن توصل بكين وواشنطن إلى توافق بشأن حل مشكلات كبرى وترامب يؤكد "العلاقات ستكون رائعة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6902f95ce1ad29.14123033_qjmnkhpoeflig.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Octobre 2025 - 06:35 قراءة: 1 د, 21 ث
      
وكالات - أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه تم التوصل إلى توافق أساسي بشأن حل النزاعات التجارية الرئيسية مع واشنطن، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "علاقات البلدين ستكون رائعة".

وقال شي جين بينغ خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بوسان بكوريا الجنوبية: "توصلت مجموعتانا التجارية والاقتصادية إلى إجماع أساسي بشأن معالجة القضايا الرئيسية التي تهمنا وأحرزتا تقدما مشجعا".




وأشار إلى أنه يمكن للصين والولايات المتحدة مساعدة بعضهما البعض على تحقيق النجاح والازدهار المشترك.

وتابع الرئيس الصيني: "على مر السنين، أكدت مرارا أن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكونا شريكتين وصديقتين. لقد علمنا التاريخ هذا، والواقع يفرض ذلك".

وشدد على أن "تطور الصين ونهضتها يتوافقان ولا يتعارضان مع رؤية "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" التي روج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بإمكان الصين والولايات المتحدة تحقيق إنجازات تعود بالنفع على الطرفين وتحقيق ازدهار مشترك، وينبغي أن تظلا صديقين وشريكين".

ترامب: العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ستكون رائعة

وقال ترامب في بداية المحادثات في بوسان بكوريا الجنوبية: "سيكون اجتماعنا ناجحا للغاية، ليس لدي شك في ذلك".

وأضاف: "يشرفني أن ألتقي اليوم بصديقي العزيز، رئيس الصين المحترم. سنجري محادثات. أعتقد أننا توصلنا بالفعل إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا، وسنتوصل الآن إلى اتفاق بشأن المزيد. الرئيس شي جين بينغ قائد عظيم لبلد عظيم. أعتقد أنه ستكون لدينا علاقات رائعة وستدوم طويلا".

المحادثات استمرت ساعة و40 دقيقة

وأعلن التلفزيون الصيني في وقت لاحق أن المحادثات بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي في بوسان بكوريا الجنوبية انتهت، بعد أن استمرت ساعة و40 دقيقة.

ولم تكشف القناة التلفزيونية حتى الآن عن أي تفاصيل حول لقاء الرئيسين.

والتقى ترامب وشي جين بينغ، قبل هذه المحادثات، في عام 2019 على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317546


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أوكتوبر 2025 | 8 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:54
17:26
15:02
12:10
06:41
05:14
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet25°
19° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-19
26°-18
25°-17
25°-18
24°-18
  • Avoirs en devises
    24738,0

  • (29/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41507 DT        1$ =2,93180 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/10)   820,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    