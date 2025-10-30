شي جين بينغ يعلن توصل بكين وواشنطن إلى توافق بشأن حل مشكلات كبرى وترامب يؤكد "العلاقات ستكون رائعة"
وكالات - أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه تم التوصل إلى توافق أساسي بشأن حل النزاعات التجارية الرئيسية مع واشنطن، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "علاقات البلدين ستكون رائعة".
وقال شي جين بينغ خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بوسان بكوريا الجنوبية: "توصلت مجموعتانا التجارية والاقتصادية إلى إجماع أساسي بشأن معالجة القضايا الرئيسية التي تهمنا وأحرزتا تقدما مشجعا".
وقال شي جين بينغ خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بوسان بكوريا الجنوبية: "توصلت مجموعتانا التجارية والاقتصادية إلى إجماع أساسي بشأن معالجة القضايا الرئيسية التي تهمنا وأحرزتا تقدما مشجعا".
وأشار إلى أنه يمكن للصين والولايات المتحدة مساعدة بعضهما البعض على تحقيق النجاح والازدهار المشترك.
وتابع الرئيس الصيني: "على مر السنين، أكدت مرارا أن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكونا شريكتين وصديقتين. لقد علمنا التاريخ هذا، والواقع يفرض ذلك".
وشدد على أن "تطور الصين ونهضتها يتوافقان ولا يتعارضان مع رؤية "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" التي روج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بإمكان الصين والولايات المتحدة تحقيق إنجازات تعود بالنفع على الطرفين وتحقيق ازدهار مشترك، وينبغي أن تظلا صديقين وشريكين".
ترامب: العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ستكون رائعةوقال ترامب في بداية المحادثات في بوسان بكوريا الجنوبية: "سيكون اجتماعنا ناجحا للغاية، ليس لدي شك في ذلك".
وأضاف: "يشرفني أن ألتقي اليوم بصديقي العزيز، رئيس الصين المحترم. سنجري محادثات. أعتقد أننا توصلنا بالفعل إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا، وسنتوصل الآن إلى اتفاق بشأن المزيد. الرئيس شي جين بينغ قائد عظيم لبلد عظيم. أعتقد أنه ستكون لدينا علاقات رائعة وستدوم طويلا".
المحادثات استمرت ساعة و40 دقيقةوأعلن التلفزيون الصيني في وقت لاحق أن المحادثات بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي في بوسان بكوريا الجنوبية انتهت، بعد أن استمرت ساعة و40 دقيقة.
ولم تكشف القناة التلفزيونية حتى الآن عن أي تفاصيل حول لقاء الرئيسين.
والتقى ترامب وشي جين بينغ، قبل هذه المحادثات، في عام 2019 على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317546