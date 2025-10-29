Babnet   Latest update 17:27 Tunis

السلطات الليبية تُمهل "أطباء بلا حدود" حتى 9 نوفمبر لمغادرة البلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69023c9907e667.31465782_nkeolhjpmiqgf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 17:09 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم الأربعاء أن السلطات الليبية أمهلتها حتى 9 نوفمبر المقبل لمغادرة الأراضي الليبية، دون أن تقدّم أي تبرير لهذا القرار.

وقال ستيف بوربريك، مسؤول برامج المنظمة في ليبيا، في تصريح لوكالة "فرانس برس":

"نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء هذا القرار الذي تلقيناه من وزارة الخارجية الليبية، ونعبّر عن قلقنا البالغ بشأن تأثيره على صحة المرضى الذين كانوا يعتمدون على خدماتنا الطبية."


يأتي هذا القرار بعد أن علّقت المنظمة جميع أنشطتها الطبية في ليبيا في مارس الماضي، إثر إغلاق الأجهزة الأمنية مكاتبها في البلاد، ما اضطرها إلى إجلاء موظفيها الدوليين وتسريح العاملين المحليين.

وكان جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية قد وجّه في أفريل الماضي اتهامات لعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية، بينها "أطباء بلا حدود"، بالتورط في مشروع دولي يهدف إلى توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا.

وذكر الجهاز أن تحقيقاته كشفت عن "أنشطة مشبوهة" تدعمها جهات أجنبية، مستغلة حالة الانهيار السياسي والأمني والاقتصادي التي تعيشها البلاد.

وأكد الجهاز حينها أنه اتخذ إجراءات بإغلاق مقار المنظمات المشمولة بهذه الاتهامات، دون أن تُقدم أدلة علنية تدعم هذه المزاعم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317529


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 أوكتوبر 2025 | 7 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:27
15:02
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
25°-18
26°-20
24°-17
24°-17
  • Avoirs en devises
    24957,6

  • (28/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41200 DT        1$ =2,93682 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/10)   820,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    