ترامب: الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة أسرع بثلاثة أضعاف من التوقعات

وكالات - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اقتصاد بلاده يشهد "ثورة" وينمو بمعدل يفوق توقعات الخبراء بثلاث إلى أربع مرات.



وقال ترامب خلال إلقائه الكلمة الرئيسية في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في مدينة كيونغجو الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء: "نحن نشهد ثورة اقتصادية. بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% - وهذا أسرع بثلاثة أو حتى أربعة أضعاف مما توقعه الكثيرون".



وأشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت في الربع الثاني رقماً قياسياً في معدلات النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يصل الرقم في الربع التالي إلى حوالي 4%.كما أعلن ترامب خلال القمة أن الولايات المتحدة جذبت استثمارات بقيمة 18 تريليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من ولايته الثانية، متوقعًا أن يصل هذا الرقم إلى 22 تريليون دولار بنهاية عام 2025.وقال ترامب: "مرت أقل من عشرة أشهر. وفي أقل من عام، حققنا 18 تريليون دولار من الاستثمارات الجديدة... أعتقد أنه مع نهاية العام الأول من ولايتي الثانية، سنكون قد حققنا تدفقًا استثماريًا يتراوح بين 20 و21 وحتى 22 تريليون دولار".