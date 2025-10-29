Babnet   Latest update 06:41 Tunis

ترامب: الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة أسرع بثلاثة أضعاف من التوقعات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6901a7647527e5.73316597_hiomnlejqgfpk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 06:13 قراءة: 0 د, 48 ث
      
وكالات - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اقتصاد بلاده يشهد "ثورة" وينمو بمعدل يفوق توقعات الخبراء بثلاث إلى أربع مرات.

وقال ترامب خلال إلقائه الكلمة الرئيسية في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في مدينة كيونغجو الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء: "نحن نشهد ثورة اقتصادية. بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% - وهذا أسرع بثلاثة أو حتى أربعة أضعاف مما توقعه الكثيرون".



وأشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت في الربع الثاني رقماً قياسياً في معدلات النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يصل الرقم في الربع التالي إلى حوالي 4%.

كما أعلن ترامب خلال القمة أن الولايات المتحدة جذبت استثمارات بقيمة 18 تريليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من ولايته الثانية، متوقعًا أن يصل هذا الرقم إلى 22 تريليون دولار بنهاية عام 2025.

وقال ترامب: "مرت أقل من عشرة أشهر. وفي أقل من عام، حققنا 18 تريليون دولار من الاستثمارات الجديدة... أعتقد أنه مع نهاية العام الأول من ولايتي الثانية، سنكون قد حققنا تدفقًا استثماريًا يتراوح بين 20 و21 وحتى 22 تريليون دولار".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317485


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 أوكتوبر 2025 | 7 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:27
15:03
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet27°
13° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-13
25°-19
26°-19
25°-18
25°-18
  • Avoirs en devises
    24957,6

  • (28/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41200 DT        1$ =2,93682 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/10)   953,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    