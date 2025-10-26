Babnet   Latest update 08:41 Tunis

تايلاند وكمبوديا توقعان إعلانا لتسوية النزاع بحضور ترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fdd1052fbaa1.92699404_hpkelofignjmq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 26 Octobre 2025 - 08:41
      
وقّعت تايلاند وكمبوديا، على هامش قمة "آسيان" في كوالالمبور، إعلانا حول العلاقات الثنائية بهدف تسوية النزاع الذي اندلع في ماي 2025، وشهد مراسم التوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشهد مراسم التوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حضر إلى القمة خصيصاً لهذا الغرض، كما حضر رئيسُ وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، الذي ساهم مع ترامب في جويلية في تحقيق وقف إطلاق النار بين قوات تايلاند وكمبوديا على الخط الحدودي.



يُذكر أن موعد التوقيع طرأت عليه تعديلات بناء على طلب رئيس وزراء تايلاند أنوثين تشانفيراكول بسبب وفاة الملكة الأم لتايلاند سيريكيت.

وشهد النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا مرحلةَ مواجهات عسكرية مكثفة مع استخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية والطائرات في الفترة من 24 إلى 29 جويلية، وانتهى بوقف إطلاق النار عبر وساطة من الولايات المتحدة والصين وماليزيا، التي تتولى رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام 2025 والتي تضم في عضويتها كلا من تايلاند وكمبوديا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس ترامب أن توقيع إعلان تسوية النزاع بين تايلاند وكمبوديا سيجري بحضوره فور وصوله إلى ماليزيا.


الأحد 26 أوكتوبر 2025 | 4 جمادى الأول 1447
