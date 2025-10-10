Babnet   Latest update 15:12 Tunis

الجزائر تهزم الصومال وتبلغ المونديال للمرة الخامسة في تاريخها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e892bd3f3498.23080036_nmglkjqhoiepf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 10 Octobre 2025
      
تأهل منتخب الجزائر للمرة الخامسة في تاريخه إلى كأس العالم لكرة القدم، بعد تغلبه على الصومال 3-0 الخميس في وهران، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

وعلى ملعب ميلود هدفي في وهران وأمام نحو 40 ألف متفرج، قاد القائد رياض محرز نجم الأهلي السعودي، منتخب بلاده إلى الفوز بصناعته الهدفين الأول والثالث لمحمد عمورة (6 و58)، وتسجيله الثاني (19).



وبلغت الجزائر المونديال في 4 مناسبات سابقة وهي 1982، 1986، 2010 و2014 وكان أفضل إنجازاتها الوصول إلى ثمن النهائي بكأس العالم الذي أقيم في البرازيل قبل الخسارة أمام ألمانيا 2-1 بعد التمديد.


