الجزائر تهزم الصومال وتبلغ المونديال للمرة الخامسة في تاريخها

تأهل منتخب الجزائر للمرة الخامسة في تاريخه إلى كأس العالم لكرة القدم، بعد تغلبه على الصومال 3-0 الخميس في وهران، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.



وعلى ملعب ميلود هدفي في وهران وأمام نحو 40 ألف متفرج، قاد القائد رياض محرز نجم الأهلي السعودي، منتخب بلاده إلى الفوز بصناعته الهدفين الأول والثالث لمحمد عمورة (6 و58)، وتسجيله الثاني (19).









وبلغت الجزائر المونديال في 4 مناسبات سابقة وهي 1982، 1986، 2010 و2014 وكان أفضل إنجازاتها الوصول إلى ثمن النهائي بكأس العالم الذي أقيم في البرازيل قبل الخسارة أمام ألمانيا 2-1 بعد التمديد.