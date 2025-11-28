**كأس التحدي العربي لكرة الطائرة : فوز المنتخب التونسي على نظيره الكويتي 3-صفر**
فاز المنتخب التونسي لكرة الطائرة اليوم الجمعة على نظيره الكويتي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد (تفاصيلها 25-23 و25-21 و26-24) لحساب الجولة الأولى من مباريات كأس التحدي العربي التي تحتضنها العاصمة الأردنية عمان من 28 نوفمبر إلى 5 ديسمبر.
تُقام مسابقة كأس التحدي العربي في شكل بطولة مصغرة بمشاركة 6 منتخبات: الأردن (المنظم)، تونس، مصر، فلسطين، الكويت والبحرين.
النتائج – الجمعة 28 نوفمبر 2025* مصر – فلسطين : 3 – 0
* الكويت – تونس : 0 – 3
برنامج المقابلات
السبت 29 نوفمبر 2025* س13 / البحرين – فلسطين
* س15 / الأردن – الكويت
* س17 / تونس – مصر
الاثنين 1 ديسمبر 2025* س13 / فلسطين – الكويت
* س15 / تونس – الأردن
* س17 / مصر – البحرين
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025* س13 / تونس – فلسطين
* س15 / مصر – الأردن
* س17 / البحرين – الكويت
الخميس 4 ديسمبر 2025* س13 / تونس – البحرين
* س15 / الأردن – فلسطين
الجمعة 5 ديسمبر 2025* س13 / الكويت – مصر
* س15 / الأردن – البحرين
