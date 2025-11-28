كأس التحدي العربي لكرة الطائرة : فوز المنتخب التونسي على نظيره الكويتي 3-صفر**

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

فاز المنتخب التونسي لكرة الطائرة اليوم الجمعة على نظيره الكويتي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد (تفاصيلها 25-23 و25-21 و26-24) لحساب الجولة الأولى من مباريات كأس التحدي العربي التي تحتضنها العاصمة الأردنية عمان من 28 نوفمبر إلى 5 ديسمبر.



تُقام مسابقة كأس التحدي العربي في شكل بطولة مصغرة بمشاركة 6 منتخبات: الأردن (المنظم)، تونس، مصر، فلسطين، الكويت والبحرين.









النتائج – الجمعة 28 نوفمبر 2025

* مصر – فلسطين : 3 – 0

* الكويت – تونس : 0 – 3



برنامج المقابلات

السبت 29 نوفمبر 2025

* س13 / البحرين – فلسطين

* س15 / الأردن – الكويت

* س17 / تونس – مصر



الاثنين 1 ديسمبر 2025

* س13 / فلسطين – الكويت

* س15 / تونس – الأردن

* س17 / مصر – البحرين



الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

* س13 / تونس – فلسطين

* س15 / مصر – الأردن

* س17 / البحرين – الكويت



الخميس 4 ديسمبر 2025

* س13 / تونس – البحرين

* س15 / الأردن – فلسطين



الجمعة 5 ديسمبر 2025

* س13 / الكويت – مصر

