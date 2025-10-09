لجنة نوبل تجتمع وتختار الفائز بجائزة "السلام" للعام الحالي من بين 338 مرشحا

أفادت "فرانس برس" بأن لجنة نوبل عقدت اجتماعها الأخير واختارت الفائز بجائزة السلام لهذا العام.



من جانبها كشفت صحيفة "إل باييس" الإسبانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدرج على قائمة المرشحين لجائزة نوبل للسلام لعام 2025.



وكشفت الصحيفة أن العام الجاري شهد تقديم 338 ترشيحا للجائزة، من بينهم 244 فردا و94 منظمة.وعلى الرغم من أن القائمة لا تُنشر رسميا، إلا أن مصادر مؤكدة أشارت إلى وجود ترامب ضمن المرشحين، وذلك بناء على تأكيدات مديرة امعهد أوسلو لأبحاث السلام.ولم تستبعد مديرة المعهد تماما فوز ترامب بالجائزة، رغم ترجيحها ضعف احتمالات ذلك، مشيرة إلى نهجه "التجاري" المفرط في بدء المفاوضات السلام، إضافة إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقيات العالمية، وحربها التجارية، وتصريحاته المتكررة حول ضرورة ضم غرينلاند للأراضي الأمريكية.ويأتي ترشيح ترامب تتويجا لسلسلة من الدعوات الدولية: من نائب رئيس لجنة الاستخبارات الكورية الجنوبية، ورئيس تيمور الشرقية الذي اشترط تحقيق السلام في أوكرانيا وغزة، ورئيس بيلاروس الذي وصف الجائزة بأنها "فقدت قيمتها"، إضافة إلى دعم رئيس وزراء إسرائيل ووزير خارجية رواندا وعضو الكونغرس الأمريكي، وأخيرا حكومة باكستان لوساطته في النزاع مع الهند.يذكر أن ترامب كان قد صرح في فيفري الماضي بأنه يستحق بالفعل الحصول على هذه الجائزة المرموقة، لكنه أكد في نفس الوقت أنه يسعى "لإنقاذ الأرواح، لا الحصول على الجائزة".المصدر: "إل باييس"