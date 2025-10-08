فرنسا: ماكرون سيعين رئيس وزراء جديد في غضون 48 ساعة ولوكورنو يقول إن احتمال حل البرلمان "تبدد" فرنسا

فرانس 24 - أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الأربعاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون "سيعين رئيسا للوزراء في غضون 48 ساعة" بالاستناد إلى نتائج المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المستقيل سيباستيان لوكورنو.



وقالت أوساط إيمانويل ماكرون إنه "اطلع على النتائج" التي توصل إليها لوكورنو وهي أن "غالبية النواب يعارضون حل الجمعية الوطنية (..) وثمة مسار محتمل لإقرار الميزانية بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر".



وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو أعلن أن الظروف مهيّأة كي يعيّن إيمانويل ماكرون رئيسا جديدا للحكومة في "غضون الساعات الـ48 المقبلة".وصرح خلال مقابلة على القناة الثانية العامة فرانس2: "قلت لرئيس الجمهورية إن احتمال حلّ (البرلمان) تبدّد وأعتبر أن الوضع يسمح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء في غضون الساعات الـ48 المقبلة".وأشار لوكورنو إلى أن غالبية الأطراف لا ترغب في حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، كما تبيّن له في ختام المشاورات الأخيرة التي أجراها مع الأحزاب المختلفة، في مسعى إلى إخراج البلاد من الأزمة السياسية.