تركيا تفتح تحقيقا باعتقال إسرائيل 24 تركيا باقتحام أسطول الصمود

Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 13:06
      
فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول، اليوم الخميس، تحقيقا بخصوص اعتقال إسرائيل 24 مواطنا تركيا، خلال اقتحامها سفنا لأسطول الصمود العالمي في المياه الدولية.

وأوضح بيان لمكتب المدعي العام أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت 24 ناشطا تركيا، عقب هجماتها على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية، والذي يهدف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وكسر الحصار.



وأضاف أن المكتب فتح تحقيقا في الحادثة في إطار الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والقوانين التركية ذات الشأن، فيما يتعلق بـ "حرمان شخص من حريته"، و"اختطاف أو احتجاز وسائل النقل"، و"السطو"، و"إلحاق الضرر بالممتلكات"، و"التعذيب".

ومساء الأربعاء، أعلن أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، تعرضه لهجوم من نحو 10 سفن إسرائيلية.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي بعض سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".

بدورها، أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أنه "تأكد اقتحام بحرية الاحتلال الإسرائيلي لبعض سفن الأسطول".

ودعت منظمات دولية، بينها "العفو الدولية"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".

وتعد هذه المرة الأولى التي تبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.


الخميس 02 أومتوبر 2025 | 10 ربيع الثاني 1447
