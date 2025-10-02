Babnet   Latest update 08:17 Tunis

إسرائيل تمهد لترحيل "نشطاء الصمود"

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن جميع النشطاء الذين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود العالمي" التي اعترضتها قوات البحرية الإسرائيلية في طريقها إلى غزة، سيتم ترحيلهم إلى أوروبا.

وجاء في بيان نشرته الوزارة على منصة "إكس":

"ركاب ‘حماس-الصمود’ على يخوتهم، وهم في طريقهم بأمان وسلام إلى إسرائيل، حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا. الركاب بخير وبصحة جيدة".


ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت قوات البحرية الإسرائيلية قد اعترضت عددا من سفن الأسطول في عرض البحر، ومنعت وصولها إلى غزة التي تعيش تحت الحصار.


