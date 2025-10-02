إسرائيل تمهد لترحيل "نشطاء الصمود"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68baba4ea1dec8.22186196_fplghiqkenjom.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن جميع النشطاء الذين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود العالمي" التي اعترضتها قوات البحرية الإسرائيلية في طريقها إلى غزة، سيتم ترحيلهم إلى أوروبا.



وجاء في بيان نشرته الوزارة على منصة "إكس":

