احتجاجات دولية بعد اعتراض "أسطول الصمود العالمي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dd9b9a5a6ea3.05004824_kqgfleinpmhoj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 01 Octobre 2025 - 22:16
      
أثار اعتراض قوات البحرية الإسرائيلية لسفن أسطول الصمود العالمي المتجهة إلى غزة والسيطرة عليها، سلسلة واسعة من التحركات الشعبية والنقابية في عدد من دول العالم، تضامنًا مع النشطاء على متن السفن ودعمًا لسكان غزة الذين يواجهون حرب إبادة متواصلة.

تحركات في تونس


في العاصمة التونسية، نظم عدد من النشطاء وممثلي المنظمات الوطنية، مساء الأربعاء ، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي، رفعوا خلالها شعارات تندد بالاعتداء الإسرائيلي وتدعو إلى رفع الحصار عن غزة.


مظاهرات في أوروبا

وفي القارة الأوروبية، شهدت عدة مدن كبرى على غرار بروكسل، روما، برلين واسطنبول مظاهرات شعبية، عبّر خلالها المشاركون عن تضامنهم مع النشطاء في الأسطول، ودعمهم لحق الشعب الفلسطيني، وتنديدهم بالحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

كما دعت أكبر نقابة عمالية في إيطاليا إلى تنفيذ إضراب عام يوم الجمعة المقبل، احتجاجًا على طريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع سفن المساعدات المتجهة إلى غزة.

الموقف الإسرائيلي

وأكدت سلطات الاحتلال أنها قامت بنقل النشطاء الذين كانوا على متن السفن إلى أحد الموانئ الإسرائيلية. فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ عملية السيطرة ستتواصل حتى يوم الخميس، مشيرة إلى أن المعتقلين من النشطاء سيتم ترحيلهم لاحقًا إلى بلدانهم.

وأفادت المصادر ذاتها بأن البحرية الإسرائيلية تمكنت حتى الآن من السيطرة على ست سفن من الأسطول بعد اقتحامها، بمشاركة نحو عشرين قطعة بحرية.

مصير غامض للمشاركين

من جانبها، أوضحت هيئة أسطول الصمود العالمي أنّ مصير العديد من المشاركين وأفراد الطاقم ما يزال غير واضح، في ظل انقطاع الاتصالات بسبب التشويش الإسرائيلي وإطفاء أضواء السفن. كما أُفيد بأن القوات الإسرائيلية حاولت الضغط على النشطاء من خلال بثّ رسائل دعائية أثناء العملية.


