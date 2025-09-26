اليمن.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على صنعاء إلى 183 قتيلا وجريحا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d658d47517b0.04222396_lfqgnkoehmjip.jpg width=100 align=left border=0>

وكالات - أعلن الحوثيون في اليمن عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على صنعاء يوم أمس الخميس إلى 183 قتيلا ومصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.



وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، عبر منصة "إكس" إن "عدد الضحايا المدنيين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية على العاصمة صنعاء، ارتفع إلى 9 شهداء و174 جريحا في حصيلة غير نهائية".

