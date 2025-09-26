Babnet   Latest update 10:24 Tunis

اليمن.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على صنعاء إلى 183 قتيلا وجريحا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d658d47517b0.04222396_lfqgnkoehmjip.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 10:11 قراءة: 0 د, 54 ث
      
وكالات - أعلن الحوثيون في اليمن عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على صنعاء يوم أمس الخميس إلى 183 قتيلا ومصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، عبر منصة "إكس" إن "عدد الضحايا المدنيين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية على العاصمة صنعاء، ارتفع إلى 9 شهداء و174 جريحا في حصيلة غير نهائية".



وأضاف الأصبحي أن "معظم الضحايا من النساء والأطفال، شهيدتان و35 جريحة، و4 شهداء أطفال و59 جريحا".

وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني والإسعاف ما زالت تبحث عن ضحايا من تحت الركام والأنقاض والتعرف عليهم".

ونفذت مقاتلات إسرائيلية 13 غارة جوية على مجمع الرئاسة ومعسكر النهدين الواقع ضمنه جنوبي صنعاء، ومواقع في منطقة حدة جنوبي المدينة، ومقر جهاز الأمن والمخابرات في منطقة شعوب وسط صنعاء.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارتين منفصلتين على أحياء سكنية مأهولة بالسكان. حيث استهدفت الغارة الأولى حيا سكنيا في شارع الرقاص بمديرية معين، بينما استهدفت الغارة الثانية حيا سكنيا آخر في منطقة حدة بمديرية السبعين.

وجاء القصف الجوي الإسرائيلي على صنعاء، بعد أن تبنت "أنصار الله" مهاجمة هدفين في إيلات جنوبي إسرائيل بطائرتين مُسيرتين.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315505


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 سبتمبر 2025 | 4 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet29°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-22
27°-21
27°-20
28°-21
29°-22
  • Avoirs en devises
    24957,0

  • (25/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41590 DT        1$ =2,90436 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/09)   1236,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    