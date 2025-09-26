دبي تدخل موسوعة غينيس بأغلى فنجان قهوة في العالم.. كم بلغ ثمنه؟
قالت صحيفة Daily Mail إنه تم في مدينة دبي، تسجيل رقم قياسي في سعر أغلى فنجان قهوة يباع في العالم، حيث بلغ سعر الكوب الواحد منها حوالي 673 دولارا
وجرت الإشارة إلى أن سلسلة مقاهي Roaster's Specialty Coffee House دخلت في 13 سبتمبر، في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
ونوهت الصحيفة بأنه تم تحضير فنجان القهوة باستخدام طريقة الصب (V60)، باستخدام حبوب قهوة مستوردة من مزرعة Hacienda La Esmeralda في بنما.
