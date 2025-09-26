Babnet   Latest update 07:21 Tunis

رسائل مسربة تكشف عن مشروعه الغامض.. هل حاول إبستين "هندسة" الجمال البشري؟

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d62c7bd34553.10199892_elqfopiknhjmg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 06:01 قراءة: 1 د, 28 ث
      
كشفت تقارير إخبارية أن رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين الذي تورط في قضايا جنائية، كان مهتما بتمويل أبحاث علمية غريبة.

وبحسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن أرشيف بريده الإلكتروني الشخصي، فقد خطط إبستين للاستثمار في "مشروع الجينوم الشخصي" بجامعة هارفارد، الذي يشرف عليه العالم الجيني جورج تشرش، حيث سأل مساعده عما إذا كان يمكن للحمض النووي أن يحدد "الجمال" البشري، معبرا عن استعداده لإنفاق أكثر من مليون دولار على هذا البحث بين عامي 2006 و2009.

أخبار ذات صلة:
جيفري إبستين.. الملياردير الغامض الذي هز أمريكا بفضائحه وحوّل الأصدقاء إلى أعداء!...


وأظهرت الرسائل أن إبستين كان يتأمل مفهوم الجمال بمقارنات غير اعتيادية، حيث تساءل في إحدى رسائله عن أوجه التشابه والاختلاف بين جمال الجسد البشري وجمال مؤلفات موتسارت الموسيقية أو حركة لاعب البيسبول تيد ويليامز أو حتى روعة المناظر الطبيعية في الكاريبي. كما كشفت الوثائق أنه خلال مناقشات البحث، طرح تشرش فكرة "إعادة هندسة" البشر وراثيا.

يذكر أن إبستين واجه اتهامات خطيرة في الولايات المتحدة عام 2019 بالاتجار بالفتيات القاصرات واستغلالهن جنسيا، حيث اتهمته النيابة بإقامة علاقات مع عشرات الضحايا تحت سن 14 عاما في مقريه بنيويورك وفلوريدا، مستخدما أساليب تتضمن دفع مبالغ نقدية ثم توظيف بعض الضحايا لاستدراج أخريات.

وقد قررت محكمة مانهاتن احتجازه رهن المحاكمة قبل أن يعثر عليه متوفى في زنزانته في نهاية جويلية 2019، مع إعلان السلطات أن سبب الوفاة انتحار.

وأعاد الرأي العام الأمريكي الاهتمام بقضيته مؤخرا بعد فشل إدارة الرئيس دونالد ترامب في الإفراج عن وثائق القضية كما وعد خلال حملته الانتخابية، حيث واجه ترامب انتقادات حادة بعد تصريح مشترك لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي نفى وجود أدلة على قيام إبستين بابتزاز شخصيات نافذة أو امتلاكه لقائمة عملاء، بينما أكدت النائبة العامة بام بوندي في مقابلة تلفزيونية لاحقة أن ملف القضية لا يزال قيد الدرس.

المصدر: بلومبرغ


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315496


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 سبتمبر 2025 | 4 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:38
18:12
15:36
12:18
06:10
04:44
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet30°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
27°-21
27°-20
28°-20
28°-22
  • Avoirs en devises
    24957,0

  • (25/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41590 DT        1$ =2,90436 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/09)   1236,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    