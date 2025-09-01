بمشاركة 380 مؤثرا وصانع محتوى.. "مؤتمر سكريبت" الرقمي ينطلق في سوريا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b5784ec0cd35.62488333_knhifeqgopljm.jpg width=100 align=left border=0>

ينطلق اليوم في مدينة حلب السورية "مؤتمر سكريبت" الأول بمشاركة 380 من المؤثرين وصناع المحتوى حول 12 محورا، لتسليط الضوء على ضرورة تعزيز المحتوى الرقمي الإيجابي.



ويعمل أخصائيون وخبراء على تقديم المحاور الــ12 خلال أعمال المؤتمر وتستهدف صناع المحتوى في العالم العربي تحديدا.

