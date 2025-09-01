بمشاركة 380 مؤثرا وصانع محتوى.. "مؤتمر سكريبت" الرقمي ينطلق في سوريا
ينطلق اليوم في مدينة حلب السورية "مؤتمر سكريبت" الأول بمشاركة 380 من المؤثرين وصناع المحتوى حول 12 محورا، لتسليط الضوء على ضرورة تعزيز المحتوى الرقمي الإيجابي.
ويعمل أخصائيون وخبراء على تقديم المحاور الــ12 خلال أعمال المؤتمر وتستهدف صناع المحتوى في العالم العربي تحديدا.
ويعمل أخصائيون وخبراء على تقديم المحاور الــ12 خلال أعمال المؤتمر وتستهدف صناع المحتوى في العالم العربي تحديدا.
وقبل الانطلاقة شملت التحضيرات جولات ميدانية لممثلي وزارة الإعلام و"الغرفة الفتية" JCI لتقييم تجهيزات المكان ومناقشة التفاصيل الفنية واللوجستية، بما يضمن نجاح الفعالية وخروجها بالشكل الأمثل.
كما تم وضع جدول أعمال المؤتمر وأهدافه الإستراتيجية خلال اجتماعات تنسيقية سابقة، ركزت على دور وزارة الإعلام و JCI في دعم وتوجيه المحتوى الرقمي ووضع ضوابط مهنية وأخلاقية لصناعته.
ومن أهداف المؤتمر الذي ترعاه وزارة الإعلام السورية، استثمار الطاقات الرقمية في الترويج للقطاعات الحيوية في سوريا، وتحويل التأثير الرقمي إلى قوة داعمة للتنمية المستدامة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314182