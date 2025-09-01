Babnet   Latest update 12:27 Tunis

بمشاركة 380 مؤثرا وصانع محتوى.. "مؤتمر سكريبت" الرقمي ينطلق في سوريا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b5784ec0cd35.62488333_knhifeqgopljm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 11:39
      
ينطلق اليوم في مدينة حلب السورية "مؤتمر سكريبت" الأول بمشاركة 380 من المؤثرين وصناع المحتوى حول 12 محورا، لتسليط الضوء على ضرورة تعزيز المحتوى الرقمي الإيجابي.

ويعمل أخصائيون وخبراء على تقديم المحاور الــ12 خلال أعمال المؤتمر وتستهدف صناع المحتوى في العالم العربي تحديدا.



وقبل الانطلاقة شملت التحضيرات جولات ميدانية لممثلي وزارة الإعلام و"الغرفة الفتية" JCI لتقييم تجهيزات المكان ومناقشة التفاصيل الفنية واللوجستية، بما يضمن نجاح الفعالية وخروجها بالشكل الأمثل.

كما تم وضع جدول أعمال المؤتمر وأهدافه الإستراتيجية خلال اجتماعات تنسيقية سابقة، ركزت على دور وزارة الإعلام و JCI في دعم وتوجيه المحتوى الرقمي ووضع ضوابط مهنية وأخلاقية لصناعته.

ومن أهداف المؤتمر الذي ترعاه وزارة الإعلام السورية، استثمار الطاقات الرقمية في الترويج للقطاعات الحيوية في سوريا، وتحويل التأثير الرقمي إلى قوة داعمة للتنمية المستدامة.


