ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 800 قتيل وأكثر من 1500 مصاب

أعلنت السلطات الأفغانية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد إلى 800 قتيل وأكثر من 1500 مصاب، في حصيلة مرشحة للارتفاع.



وفي وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، نقلت وكالة الأنباء الحكومية (RTA) عن الجهات الصحية الرسمية في البلاد أنها لا تزال تعمل على تحديد عدد الخسائر البشرية بدقة، وذلك أثناء قيامها ببذل الجهود للوصول إلى بعض المناطق المتضررة.



Afghanistan hit by its strongest earthquake in years, deadly shocks devastate Kunar and nearby regions. pic.twitter.com/odkIAtXoB6 — Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025

وتحاول فرق الإنقاذ العثور على ناجين في المنطقة المتاخمة للحدود مع باكستان، حيث انهارت المنازل الطينية بالكامل.وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع على بعد 17 ميلا من مدينة جلال آباد، القريبة من الحدود مع باكستان، حوالي منتصف ليل يوم الأحد بالتوقيت المحلي.وقال شرفات زمان، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية: "بما أن الزلزال ضرب منطقة جبلية نائية، فإن من المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على المعلومات الدقيقة حول الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية".وأضاف زمان: "لقد أطلقنا عملية إنقاذ واسعة النطاق وجنّدنا مئات الأشخاص للمساعدة في المناطق المتضررة".كما وقعت هزة ارتدادية بلغت قوتها 4.5 درجات بعد نحو 20 دقيقة على وقوع الزلزال في نفس المقاطعة.وتُعد أفغانستان معرّضة بشكل خاص للزلازل، إذ تقع فوق عدة صدوع تلتقي فيها الصفائح الهندية والأوراسية. كما أن التضاريس الجبلية في شرق أفغانستان معرّضة للانهيارات الأرضية، مما يُعقد جهود فرق الطوارئ في تنفيذ عمليات الإنقاذ.