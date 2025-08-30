Babnet   Latest update 21:36 Tunis

"أنصار الله": مقتل رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية على صنعاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b34ee8d215a2.78982189_oihlkfpenjqgm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Août 2025 - 20:17 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلنت رئاسة حكومة صنعاء مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة اليمنية الخميس الماضي.

وجاء في بيانها أن "العدو الإسرائيلي استهدف رئيس الوزراء وعددًا من رفاقه خلال ورشة عمل اعتيادية لتقييم نشاط الحكومة وأدائها السنوي"، مؤكدة أن بعض الوزراء أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة وما زالوا تحت العناية الطبية.



وشددت الحكومة على أنها ستواصل تصريف الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين، مضيفة أنّ الحادث "لن يثنيها عن مواصلة دعم الشعب الفلسطيني في غزة مهما بلغ حجم المصاب".

من جانبها، كانت إسرائيل قد أعلنت تنفيذ "ضربات كبيرة وواسعة النطاق" ضد ما وصفتها بقيادات بارزة في اليمن، بينما نفت حكومة صنعاء ذلك واعتبرت أن الاستهداف "طال أعيانًا مدنية والشعب اليمني بأكمله بسبب مواقفه الداعمة لغزة".

ويشار إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة في حكومة صنعاء كان من بين الأسماء التي قالت إسرائيل إنها استهدفتها، لكنه ظهر أمس في بيان رسمي، أكد فيه أن "الاعتداء الإسرائيلي لن يمر دون عقاب".


