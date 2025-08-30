"أنصار الله": مقتل رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية على صنعاء

أعلنت رئاسة حكومة صنعاء مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة اليمنية الخميس الماضي.



وجاء في بيانها أن "العدو الإسرائيلي استهدف رئيس الوزراء وعددًا من رفاقه خلال ورشة عمل اعتيادية لتقييم نشاط الحكومة وأدائها السنوي"، مؤكدة أن بعض الوزراء أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة وما زالوا تحت العناية الطبية.



وشددت الحكومة على أنها ستواصل، مضيفة أنّ الحادث "لن يثنيها عن مواصلة دعم الشعب الفلسطيني في غزة مهما بلغ حجم المصاب".من جانبها، كانتقد أعلنت تنفيذ "ضربات كبيرة وواسعة النطاق" ضد ما وصفتها بقيادات بارزة في اليمن، بينما نفت حكومة صنعاء ذلك واعتبرت أن الاستهداف "طال أعيانًا مدنية والشعب اليمني بأكمله بسبب مواقفه الداعمة لغزة".ويشار إلى أنفي حكومة صنعاء كان من بين الأسماء التي قالت إسرائيل إنها استهدفتها، لكنه ظهر أمس في بيان رسمي، أكد فيه أن "الاعتداء الإسرائيلي لن يمر دون عقاب".