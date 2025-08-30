مهدي المشاط يتوعد إسرائيل بالثأر بعد اغتيال رئيس حكومة الحوثيين وعدد من الوزراء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b34bbdcafa38.30970055_qojmnpefihgkl.jpg width=100 align=left border=0>

أكّد مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى لحركة "أنصار الله" في اليمن، أنّ اغتيال رئيس حكومة صنعاء المكلّف أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، لن يمرّ دون ردّ، متوعّدًا إسرائيل بـ"أيام سوداوية" وبالثأر العاجل.



وفي كلمة له عقب الحادثة، وصف المشاط الهجوم الإسرائيلي بأنه "جريمة غادرة" استهدفت قيادات حكومية خلال اجتماع الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن "الشهداء ارتقوا في أشرف القضايا نصرةً لفلسطين وغزة، وضدّ ألدّ أعداء الله من الصهاينة المجرمين".

