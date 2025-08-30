Babnet   Latest update 21:36 Tunis

مهدي المشاط يتوعد إسرائيل بالثأر بعد اغتيال رئيس حكومة الحوثيين وعدد من الوزراء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b34bbdcafa38.30970055_qojmnpefihgkl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 30 Août 2025 - 20:04
      
أكّد مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى لحركة "أنصار الله" في اليمن، أنّ اغتيال رئيس حكومة صنعاء المكلّف أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، لن يمرّ دون ردّ، متوعّدًا إسرائيل بـ"أيام سوداوية" وبالثأر العاجل.

وفي كلمة له عقب الحادثة، وصف المشاط الهجوم الإسرائيلي بأنه "جريمة غادرة" استهدفت قيادات حكومية خلال اجتماع الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن "الشهداء ارتقوا في أشرف القضايا نصرةً لفلسطين وغزة، وضدّ ألدّ أعداء الله من الصهاينة المجرمين".



وأضاف المشاط:

* "دماء هؤلاء الشهداء ستكون حافزًا للصمود والثبات والتفاني في سبيل الله".
* "حكومة التغيير والبناء ستواصل عملها بتصريف الأعمال، ولن تتوقف مؤسسات الدولة عن خدمة الشعب اليمني الصابر".
* "لن ترهبنا الغارات ولا التهديدات، فكرامتنا من الله الشهادة، ووعده لنا بالنصر المحتوم".

وتوجّه المشاط برسائل متعددة:

* للشعب اليمني: "سنأخذ بالثأر ونصنع من الجراح نصرًا جديدًا".
* لأهل غزة: "موقفنا ثابت حتى وقف العدوان ورفع الحصار".
* لإسرائيل: "ثأرنا لا يبات، والدماء اليمنية قادرة على إسقاط عروش، فكيف بكيان زائل وذليل... لن تذوقوا طعم الأمن بعد اليوم".
* للشركات الأجنبية في إسرائيل: "غادروا قبل فوات الأوان، فالدماء اليمنية الطاهرة ستجعل الكيان وأصوله هدفًا مشروعًا".

وختم المشاط بالتأكيد على أن "الله معنا والنصر حليفنا مهما طال الزمن"، معتبرًا أنّ تضحيات اليمنيين ستكون ثمن الحرية والصمود.


