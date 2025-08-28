Babnet   Latest update 11:54 Tunis

وزارة الداخلية المصرية توضّح ملابسات فيديو "سائحة التوكتوك" بالقاهرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b02e6f707193.01273122_pgeimhfknojlq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 28 Août 2025 - 11:19 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا، مساء الأربعاء، أوضحت فيه تفاصيل مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر تحرش سائق "توك توك" بسائحة أجنبية أثناء تجوّلها بدراجة نارية في منطقة مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة.

وأكد البيان أنّه تمّ تحديد هوية السائق المشتبه به وضبط مركبة التوك توك التي ظهرت في الفيديو، حيث تبيّن أنه شاب مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر. وبمواجهته، اعترف بارتكاب فعل التحرش والحصول على مبلغ مالي من السائحة عنوة.



وأضافت الوزارة أنّه تم التحفّظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ المتهم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا الفيديو بشكل واسع، حيث أظهر لحظة اقتراب سائق التوك توك من السائحة والتحدث إليها قبل أن يحاول التحرش بها وسرقتها، ما أثار موجة استنكار كبيرة وغضبًا بين المواطنين.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314005


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 28 أوت 2025 | 5 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:55
16:02
12:27
05:47
04:16
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet36°
34° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-27
32°-25
33°-24
33°-23
41°-25
  • Avoirs en devises
    24803,0

  • (27/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36092 DT        1$ =2,91904 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/08)   1217,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    