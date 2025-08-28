وزارة الداخلية المصرية توضّح ملابسات فيديو "سائحة التوكتوك" بالقاهرة
أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا، مساء الأربعاء، أوضحت فيه تفاصيل مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر تحرش سائق "توك توك" بسائحة أجنبية أثناء تجوّلها بدراجة نارية في منطقة مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة.
وأكد البيان أنّه تمّ تحديد هوية السائق المشتبه به وضبط مركبة التوك توك التي ظهرت في الفيديو، حيث تبيّن أنه شاب مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر. وبمواجهته، اعترف بارتكاب فعل التحرش والحصول على مبلغ مالي من السائحة عنوة.
وأضافت الوزارة أنّه تم التحفّظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ المتهم.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا الفيديو بشكل واسع، حيث أظهر لحظة اقتراب سائق التوك توك من السائحة والتحدث إليها قبل أن يحاول التحرش بها وسرقتها، ما أثار موجة استنكار كبيرة وغضبًا بين المواطنين.
