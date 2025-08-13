ترامب وبوتين في ألاسكا: من أرض روسية سابقة إلى مسرح لمباحثات السلام المحتملة

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين للقاء غير مسبوق في ولاية ألاسكا يوم الجمعة المقبل 15 أوت ، لبحث مستقبل الحرب في أوكرانيا. وأوضح ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل الاجتماع، قبل أن يؤكّد المتحدث باسم الكرملين الموعد، مشيراً إلى أن اختيار ألاسكا "منطقي" لقربها الجغرافي من روسيا. لكن خلف هذا الاختيار بعدٌ تاريخي، إذ كانت ألاسكا أرضاً روسية حتى أواخر القرن التاسع عشر.



من السيادة الروسية إلى الصفقة الأمريكية



جذور أقدم من التاريخ الحديث



بريق الذهب والنفط



خصوصية اقتصادية واجتماعية



حقائق بارزة عن ألاسكا



في، انتقلت تبعية ألاسكا من روسيا إلى الولايات المتحدة مقابل، بصفقة قادها وزير الخارجية الأمريكي. رغم انتقادات حادة واتهام الصفقة بأنها "حماقة سيوارد"، تحوّلت الولاية لاحقاً إلى كنز استراتيجي واقتصادي. ألاسكا، التي تبلغ مساحتها، هي أكبر ولاية أمريكية لكنها الأقل كثافة سكانية، بنحوالبشر سكنوا ألاسكا منذ، حين كان جسر بري يربطها بسيبيريا، ما سمح لهجرات بشرية تبعت قطعان الحيوانات. ومع مطلع القرن الثامن عشر، أطلقت روسيا بعثات استكشافية بقيادة الملاح الدنماركي، ما فتح تجارة فراء مربحة، وأدى إلى تأسيس أول مستوطنة أوروبية عامشهدت أواخر القرن التاسع عشر، وفي خمسينيات القرن العشرين جاءت اكتشافات النفط والغاز، وصولاً إلى اكتشاف حقل نفطعام 1968 باحتياطي يُقدَّر بـ. هذه الطفرة دفعت حاكم الولايةعام 1976 إلى إنشاء، الذي يدير حالياً أكثر منويوزع أرباحاً سنوية على السكان.برنامج حصص أرباح الصندوق، المطبق منذ، أسهم في خفض معدلات الفقر، خصوصاً بين السكان الأصليين، وأصبح جزءاً من هوية ألاسكا الاقتصادية. الولاية تُعرف أيضاً بكونها معقلاً للجمهوريين، إذ لم تصوّت لمرشح ديمقراطي للرئاسة منذعام 1976.* أكبر ولاية أمريكية، تعادل خمس مساحة البلاد.* عاصمتهالا يمكن الوصول إليها براً.* تضم نحو، وأكثر من 3 آلاف نهر.* موطن 17 من أعلى 20 قمة جبلية في الولايات المتحدة.* تحتوي على أكثر من 100 بركان، ونسبة دب لكل 21 شخصاً.