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حاكم كاليفورنيا يطلب من المحكمة وقف عسكرة لوس أنجلوس

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 23:12 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم أنه رفع دعوى قضائية لـ"وقف فوري" لما وصفه بـ"عسكرة لوس أنجلوس" من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب نيوسوم على منصة "إكس": "لقد رفعت للتو دعوى قضائية لوقف فوري لعملية عسكرة لوس أنجلوس المستمرة وغير الضرورية"، متهما الحكومة الفيدرالية باستخدام القوات المسلحة ضد المواطنين الأمريكيين.



ويوم الاثنين، صرح المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "داس" سيادة الولاية بأوامره القاضية بنشر الحرس الوطني ليتعامل مع الاحتجاجات في لوس أنجلوس.

هذا وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في 8 جوان، أنه سيتم نشر قوات الحرس الوطني البالغ عددها ألفي فرد في المدينة بسبب الاحتجاجات.

كما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" نشر 700 من مشاة البحرية في لوس أنجلوس على خلفية الاحتجاجات ضد سياسة الهجرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفق وكالة "رويترز" تم حشد جنود من مشاة البحرية الأمريكية من مركز القتال الجوي الأرضي التابع لسلاح مشاة البحرية في كاليفورنيا، للرد على احتجاجات لوس أنجلوس، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

وأشارت إلى أنهم سينضمون إلى قوات الحرس الوطني التي فعلها الرئيس دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع دون موافقة حاكم كاليفورنيا أو عمدة المدينة.

من جهتها، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن نشر مشاة البحرية في لوس أنجلوس لا يهدف إلى أداء مهام الأجهزة الأمنية.


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