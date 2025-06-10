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الإسلام الأسرع نمواً في العالم بين 2010 و2020 بفضل التركيبة السكانية الشابة

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 06:48 قراءة: 1 د, 13 ث
      
كشفت دراسة حديثة أن الإسلام يشهد أسرع معدل نمو بين الديانات في العالم بين 2010 و2020، وذلك بسبب ارتفاع معدلات المواليد بين المسلمين مقارنة بباقي المجموعات الدينية.

وبحسب مركز "بيو" (Pew) للأبحاث، يشكل المسلمون اليوم 25.6% من إجمالي سكان العالم، ليحتلوا المرتبة الثانية بعد المسيحية التي ما تزال الأولى بنسبة 28.8%.



رغم تفوق عدد المسيحيين من حيث العدد المطلق، إلا أن نسبتهم شهدت تراجعاً طفيفاً بسبب عوامل مثل شيخوخة السكان، وانخفاض معدلات الخصوبة، وتزايد التخلي عن المعتقدات الدينية.

وسجل النمو السكاني بين المسلمين نسبة 2% سنوياً، وهي الأعلى بين جميع الأديان، ويرجع ذلك أساساً إلى التركيبة العمرية الشابة وارتفاع الخصوبة، وليس إلى التحول الديني.

وشملت الدراسة أكثر من 2700 إحصاء ومسح في 201 دولة ومنطقة، حيث أكدت أن المسيحية لا تزال الديانة الأكبر عالمياً لكنها تراجعت من 30.6% سنة 2010 إلى 28.8% حالياً. كما بيّنت أن عدد المسيحيين في إفريقيا جنوب الصحراء أصبح يفوق عددهم في أوروبا.

من ناحية أخرى، تزايدت أعداد غير المنتمين دينيًا، بعد انضمام العديد من المسيحيين السابقين إليهم. وقد أصبحت "اللادينيين" – التي تشمل الملحدين واللاأدريين – ثالث أكبر مجموعة دينية بنسبة 24.2%، مقابل 16% قبل عشر سنوات.

في المقابل، كانت البوذية المجموعة الدينية الكبرى الوحيدة التي سجلت تراجعًا، لتنخفض إلى 4.1% من سكان العالم، بسبب ضعف الخصوبة وتزايد عدم الانتماء الديني في شرق آسيا.

نسبة الهندوس بقيت مستقرة عند 14.9%، مع وجود 95% منهم في الهند، فيما بلغت نسبة اليهود 0.2% فقط، مع نمو بطيء بفعل ارتفاع متوسط الأعمار، ويعيش معظمهم في أمريكا الشمالية وإسرائيل.

المصدر: "واشنطن تايمز".


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