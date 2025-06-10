كشفت دراسة حديثة أن الإسلام يشهد أسرع معدل نمو بين الديانات في العالم بين 2010 و2020، وذلك بسبب ارتفاع معدلات المواليد بين المسلمين مقارنة بباقي المجموعات الدينية.



وبحسب مركز "بيو" (Pew) للأبحاث، يشكل المسلمون اليوم 25.6% من إجمالي سكان العالم، ليحتلوا المرتبة الثانية بعد المسيحية التي ما تزال الأولى بنسبة 28.8%.



بسبب عوامل مثلوسجل، وهي الأعلى بين جميع الأديان، ويرجع ذلك أساساً إلى، وليس إلىوشملت الدراسة أكثر من، حيث أكدت أنلكنها تراجعت منحالياً. كما بيّنت أنمن ناحية أخرى،، بعد انضمام العديد من المسيحيين السابقين إليهم. وقدبنسبة، مقابلفي المقابل، كانت، لتنخفض إلى، بسبب، مع وجود، فيما، مع، ويعيش معظمهم في