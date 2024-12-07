Babnet

السفارة الأردنية بواشنطن تنفي بشدة مزاعم تقرير صحفي بشأن طلب مغادرة الأسد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/675400ad452476.58213425_pfqgkmeoijhnl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Decembre 2024 - 08:37 قراءة: 0 د, 38 ث
      
نفت السفارة الأردنية في واشنطن بشكل قاطع الادعاءات التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، والتي زعمت أن مسؤولين أردنيين رفيعي المستوى حثوا الرئيس السوري بشار الأسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة منفى.

وأكدت السفارة، في بيان رسمي، أن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة وكاذبة تماما". وأعربت عن أسفها لأن وسيلة إعلامية بحجم "وول ستريت جورنال" تنشر معلومات غير مؤكدة ودون التحقق من الحقائق.

...

رفض الادعاءات والمطالبة بالتصحيح
وأشار البيان إلى أن الصحيفة لم تتواصل مع السفارة للتحقق من هذه الادعاءات، معتبرة ذلك "انتهاكا للمعايير الصحفية". وطالبت السفارة إدارة الصحيفة بإصدار تصحيح فوري لتلك المزاعم المضللة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مصادر مجهولة زعمها أن مسؤولين أردنيين ومصريين حثوا الأسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة منفى، في ظل التطورات الميدانية المتسارعة في البلاد.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298801


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 09:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*