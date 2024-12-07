السفارة الأردنية بواشنطن تنفي بشدة مزاعم تقرير صحفي بشأن طلب مغادرة الأسد

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نفت السفارة الأردنية في واشنطن بشكل قاطع الادعاءات التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، والتي زعمت أن مسؤولين أردنيين رفيعي المستوى حثوا الرئيس السوري بشار الأسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة منفى.



وأكدت السفارة، في بيان رسمي، أن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة وكاذبة تماما". وأعربت عن أسفها لأن وسيلة إعلامية بحجم "وول ستريت جورنال" تنشر معلومات غير مؤكدة ودون التحقق من الحقائق.





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رفض الادعاءات والمطالبة بالتصحيح

وأشار البيان إلى أن الصحيفة لم تتواصل مع السفارة للتحقق من هذه الادعاءات، معتبرة ذلك "انتهاكا للمعايير الصحفية". وطالبت السفارة إدارة الصحيفة بإصدار تصحيح فوري لتلك المزاعم المضللة.



وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مصادر مجهولة زعمها أن مسؤولين أردنيين ومصريين حثوا الأسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة منفى، في ظل التطورات الميدانية المتسارعة في البلاد.