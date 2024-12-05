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ماكرون: سأقوم بواجباتي كرئيس حتى نهاية ولايتي في 2027

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Decembre 2024 - 21:44 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس، أنه يعتزم البقاء في منصبه رئيسا للبلاد حتى تنتهي فترة ولايته في عام 2027.

وقال ماكرون في خطاب للأمة بثته قناة BFMTV: "لقد تم انتخابي لولاية مدتها خمس سنوات وسأقوم بواجباتي حتى نهاية ولايتي".

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كما أعلن ماكرون أنه سيعين خلال الأيام المقبلة رئيس حكومة وسيكلفه "بتشكيل حكومة للصالح العام تمثل كافة القوى السياسية في البلاد".

هذا وقدم التحالف اليساري في الجمعية الوطنية اقتراحا يوم الاثنين الماضي بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه.

وفي وقت لاحق قبل الرئيس الفرنسي الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء ميشيل بارنييه لاستقالة الحكومة بعد موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار حجب الثقة عن مجلس الوزراء بسبب اعتماده الأقسام الاجتماعية من موازنة الدولة لعام 2025 متجاوزا البرلمان.

كما دعا مؤسس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون إلى الاستقالة لتجاوز وضع التأزم في البلاد.


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