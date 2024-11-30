الجيش السوري يصدر بيانا جديدا حول التطورات في حلب وإدلب

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أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، بيانا يتعلق بالتطورات الأخيرة في محافظتي حلب وإدلب، مشيرة إلى أن الفصائل المسلحة تمكنت من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب.



وكانت مراسلة روسيا اليوم أفادتبأن حالات نزوح كبيرة تشهدها مدينة حلب شمال غربي سوريا، وازدحام على مدخلها باتجاه منطقة السفيرة جنوبا، بعد انتشار المسلحين في أحيائها.





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وأشارت إلى نزوح جميع أهالي بلدتي نبل والزهراء شمال حلب، وانتشار قوات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) في البلدتين.



وأضافت أن الفصائل المسلحة تسيطر على مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وعلى مطار "أبو الضهور" شرق حلب والأرياف المحيطة.



وقالت صحيفة "الوطن" السورية، إن الطيران الحربي السوري- الروسي المشترك يستهدف بعدة غارات مواقع الإرهابيين على أطراف جسر الشغور غربي محافظة إدلب.



وأشارت الصحيفة، إلى وجود اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة جنوب شرقي إدلب.



وذكرت أنه بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، استهدف سلاح الجو السوري إمدادات الإرهابيين في محيط مدينة حلب.



وأعاد الجيش السوري الانتشار باتجاه مطار حلب للحفاظ على المدينة من الدمار، وفق ما أفادت شبكة "الميادين".



من جهتها، قالت مصادر أهلية في حلب لصحيفة "الوطن أون لاين" إن هدوءا حذرا يسود معظم أحياء مدينة حلب وسط إغلاق معظم الفعاليات التجارية والدوائر الحكومية صباح اليوم مع أنباء انتشار مجموعات مسلحة في عدد من المناطق.



وخلال اليومين الماضيين، شهدت مناطق ريفي إدلب وحلب موجة واسعة من النزوح بسبب التصعيد العسكري المكثف لا سيما في ريف حلب الغربي وبلدات شرق إدلب في ظل المعارك والقصف المتبادل بين القوات الحكومية وفصائل مسلحة، ما دفع آلاف المدنيين إلى الفرار نحو مناطق أكثر أمنا.



وقالت الأمم المتحدة ونشطاء أمس الجمعة، إن استمرار الاشتباكات العنيفة وتبادل القصف بين الفصائل المسلحة والجيش السوري في الجزء الشمالي الغربي من البلاد أجبر 14 ألف شخص على مغادرة منازلهم".



وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أمس الجمعة، بيانا حول الأحداث في مدينتي حلب وإدلب، ذكرت فيه أن "القوات المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".

المصدر: RT