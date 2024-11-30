إيلون ماسك يخطط لإطلاق تطبيق ذكاء اصطناعي ينافس ChatGPT

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تعمل شركة "xAI" التي أسسها الملياردير إيلون ماسك على تطوير تطبيق جديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يُعرف ببرمجيات Grok. ووفقًا لتقارير إعلامية، مثل صحيفة وول ستريت جورنال، فإن التطبيق من المتوقع إطلاقه في ديسمبر المقبل. يهدف هذا التطبيق إلى منافسة الأنظمة الرائدة مثل ChatGPT من شركة OpenAI، وكذلك برمجيات Google Gemini و Anthropic Claude.



يخطط ماسك لإتاحة التطبيق لشريحة واسعة من المستخدمين على أنظمة iOS وAndroid، ما سيعزز انتشار برمجيات Grok مقارنة بمنافسيها. الجدير بالذكر أن Grok 3، النسخة المتقدمة من برمجيات الذكاء الاصطناعي، يُتوقع إطلاقها قبل نهاية العام باستخدام تقنية معالجة متقدمة من 100 ألف معالج من نوع Nvidia H100.





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نبذة عن Grok وxAI

أطلقت شركة xAI برمجيات Grok لأول مرة في نوفمبر 2023، وكانت متاحة لمستخدمي اشتراكات Premium+ عبر منصة X (تويتر سابقًا) في الولايات المتحدة وأوروبا.

أعلنت الشركة في مارس 2024 أن Grok ستكون مفتوحة المصدر، مما يتيح للمطورين المساهمة في تحسينها.



هدف المشروع

يهدف ماسك من خلال Grok إلى تطوير ذكاء اصطناعي قوي، يضع الأولوية للقيم الأخلاقية، ويكون منافسًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتاحة حاليًا، مما يعزز مكانته في سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي المتسارع.