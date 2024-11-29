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المغرب.. شاب ثلاثيني يقتل والدته ويحاول قتل اثنين من أشقائه

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Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Novembre 2024 - 12:50 قراءة: 0 د, 42 ث
      
اهتزت مدينة طنجة المغربية على وقع جريمة مروعة ارتكبها شاب يبلغ من العمر 31 عامًا ضد والدته، في حادثة أثارت صدمة في الرأي العام المحلي.
وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا بإشراف النيابة العامة للكشف عن ملابسات الواقعة بعد توقيف المشتبه به.

وأشارت مصادر إعلامية مغربية إلى أن الجريمة وقعت في منطقة بني مكادة بطنجة، حيث قام الجاني بالاعتداء على والدته داخل منزل العائلة، ما أدى إلى وفاتها، وهاجم شقيقته وشقيقه متسببًا في إصابتهما بجروح خطيرة باستخدام سلاح أبيض.
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تم توقيف المشتبه به بعد إصابته بجروح في أطرافه، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاجات الأولية، على أن يخضع لاحقًا للتحقيق القضائي لتحديد دوافع الجريمة. كما نقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أُودعت جثة الضحية بالمستشفى لإجراء التشريح الطبي بهدف تحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

تستمر السلطات في استكمال التحقيقات للوقوف على خلفيات ودوافع هذه الجريمة التي خلّفت استياءً واسعًا بين سكان المدينة.


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