غارات الاحتلال تخلّف أكثر من 100 شهيد بغزة منذ الخميس

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قالت مصادر طبية للجزيرة إن 17 شخصا استشهدوا الليلة الماضية في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة. وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى نحو 110 منذ صباح أمس الخميس.



ففي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة استشهد 8 أشخاص في قصف على منزل لعائلة أبو عصر، كما استشهد 5 فلسطينيين في قصف على منزل بشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.





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وفي المنطقة الوسطى أيضا استشهد فلسطينيان في قصف استهدف منزلا غربي مدينة دير البلح.



وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد امرأة وطفلتها في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غربي خان يونس.



في غضون ذلك، استمر الاستهداف المكثف لشمال قطاع غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مخيم جباليا.



وأفاد مراسل الجزيرة صباح اليوم بأن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية في جباليا.



وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اجتاح جيش الاحتلال محافظة شمال غزة بدعوى منع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من استعادة قوتها في المنطقة.



ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.



ويأتي ذلك في حين تواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة للشهر الـ14، مخلفة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.



المصدر : الجزيرة