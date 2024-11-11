مصر: إحالة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر إلى المفتي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673210f2d9fa24.30845611_pikglfohjeqnm.jpg width=100 align=left border=0>

قضت الدائرة الثالثة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، بإحالة تامر. م، إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 15 يناير للنطق بالحكم في واقعة اتهامه بـ قتل 3 مصريين بدولة قطر.



وكانت بدأت الدائرة الثالثة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، ثاني جلسات الاستئناف المقدم من تامر. م، على حكم إدانته بالإعدام شنقًا في واقعة اتهامه بـ قتل 3 مصريين بدولة قطر.

أخبار ذات صلة: القاهرة.. الإعدام للمتهم بقتل 3 مصريين في قطر...

وكانت بدأت الدائرة الثالثة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، ثاني جلسات الاستئناف المقدم من تامر. م، على حكم إدانته بالإعدام شنقًا في واقعة اتهامه بـ قتل 3 مصريين بدولة قطر.

...



وظهر المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين بدولة قطر بالبدلة الحمراء أمام محكمة مستأنف جنايات القاهرة بالعباسية لحضور جلسة الاستئناف على حكم إعدامه في واقعة اتهامه بـ قتل 3 مصريين بدولة قطر.



وكشفت التحقيقات في القضية رقم 20509 لسنة 2023 جنايات النزهة المقيدة أن المتهم "تامر.م"، 43 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، في يوم 15-4-2023، بدائرة قسم شرطة الريان بدولة قطر، قتل عمدا المجني عليهم في أثناء استضافتهم إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض "سكين"، وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهم حتى لفظا أنفاسهم الأخيرة.



وأضافت التحقيقات، أن المتهم قتل عمدا المجني عليه "عبد السلام. م"، مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله المجني عليهما الأولين؛ وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل الأخيرين، وقبع متربصا حضوره للمسكن المار بيانه؛ وما أن دلف المجني عليه حتى سدد له طعنات نافذة استقرت برقبته وبأنحاء متفرقة من جسده قاصدًا إزهاق روحه، ما أودى بحياته.



وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم ارتكب الجريمتين بغرض ارتكاب جنحة سرقة، إذ سرق هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول " لاب توب "، المملوك للمجني عليه علي شعبان علي، على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاح أبيض "سكين" بغير حق قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر : القاهرة 24