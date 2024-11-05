Babnet

ماسك ينتقد آلات التصويت الخاصة بالانتخابات مشككا بفعاليتها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/672a8089006a93.34659027_njfopmqkigleh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 21:30 قراءة: 0 د, 40 ث
      
رأى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن آلات التصويت المستخدمة في الولايات المتحدة "غير موثوقة ولا يمكن الاعتماد عليها".

وأوضح ماسك عبر تدوينة في حسابه على منصة "X"، في رده على أنباء عن تعطل بعض آلات التصويت في ولاية بنسلفانيا، أن "آلات التصويت لايمكن الاعتماد عليها بشكل رهيب".

...

وفي وقت سابق ذكرت شبكة "سي إن إن"، أنه تم تمديد ساعات الاقتراع في مقاطعة كامبريا في ولاية بنسلفانيا، بسبب خلل في أنظمة البرمجة بآلات التصويت، أدى إلى تعطيل قدرة الناخبين على مسح بطاقات الاقتراع الخاصة بهم.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء، حيث يمثل الحزب الديمقراطي نائب الرئيس كامالا هاريس، بينما يمثل الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ويرجح أن تحسم النتيجة في الولايات المتأرجحة، التي لا يتمتع فيها أي من الحزبين بهامش واضح، وتشمل هذا العام، أريزونا ويسكونسن وجورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296975


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*