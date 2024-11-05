ماسك ينتقد آلات التصويت الخاصة بالانتخابات مشككا بفعاليتها

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رأى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن آلات التصويت المستخدمة في الولايات المتحدة "غير موثوقة ولا يمكن الاعتماد عليها".



وأوضح ماسك عبر تدوينة في حسابه على منصة "X"، في رده على أنباء عن تعطل بعض آلات التصويت في ولاية بنسلفانيا، أن "آلات التصويت لايمكن الاعتماد عليها بشكل رهيب".





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وفي وقت سابق ذكرت شبكة "سي إن إن"، أنه تم تمديد ساعات الاقتراع في مقاطعة كامبريا في ولاية بنسلفانيا، بسبب خلل في أنظمة البرمجة بآلات التصويت، أدى إلى تعطيل قدرة الناخبين على مسح بطاقات الاقتراع الخاصة بهم.



وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء، حيث يمثل الحزب الديمقراطي نائب الرئيس كامالا هاريس، بينما يمثل الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ويرجح أن تحسم النتيجة في الولايات المتأرجحة، التي لا يتمتع فيها أي من الحزبين بهامش واضح، وتشمل هذا العام، أريزونا ويسكونسن وجورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية.