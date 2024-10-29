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الرئيس تبون يوجه رسالة خطية لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

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Bookmark article    Publié le Mardi 29 Octobre 2024 - 18:37 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أجرى الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، لوناس مقرامان، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى دولة قطر، بصفته مبعوثا خاصا من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

وحسب ما نقله إذاعة الجزائر الدولية، فقد استُقبل الأمين العام لوزارة الخارجية، لوناس مقرامان، من طرف الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، حيث سلم له رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

...

ووفقا لذات المصدر، استعرض الجانبان الجزائري والقطري علاقات التعاون المميزة بين البلدين، وسبل دعمها و تعزيزها.


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