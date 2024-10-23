الملك محمد السادس يعين وزراء جدد في النسخة الثانية من “حكومة أخنوش”

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استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة والوزراء الجدد في النسخة الثانية للحكومة بعد إعادة هيكلتها.



وفيما يلي أسماء أعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة:





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– عزيز أخنوش: رئيس الحكومة



– عبد الوافى لفتيت: وزير الداخلية



– ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج



– عبد اللطيف وهبي: وزير العدل



-أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية:



– محمد حجوي: الأمين العام للحكومة



– نادية فتاح: وزيرة الاقتصاد والمالية:



– نزار بركة: وزير التجهيز والماء



-محمد سعد برادة: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛



-أمين التهراوي: وزير الصحة والحماية الاجتماعية



– فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة



– أحمد البواي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات



– يونس السكوري وبحسو: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات



– رياض مزور: وزيراً للصناعة والتجارة



– فاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني



– عز الدين ميداوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار





– ليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطافي والتنمية المستدامة



– عبد الصمد قيوح: وزير النقل واللوجيستيك



– محمد المهدي بنسعيد: وزير الشباب والثقافة والتواصل



– نعيمة بنيحيى: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة



– عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني



– كريم زيدان: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية



– فوزي لقجع: الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.



– مصطفى بايتاس: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.



– أمل الفلاح السغروشني: الوزيرة المنتدية لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.



– زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.



– عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية.



– أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان.



– هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل.



– لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.



– عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي.



وعقب ذلك، أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك. وبهذه المناسبة، أخذت لجلالة الملك صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة.



حضر هذه المراسم الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.