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ما هو "اللواء 401" الذي قتلت "كتائب القسام" قائده؟

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Publié le Dimanche 20 Octobre 2024 - 20:10 قراءة: 0 د, 41 ث
      
اللواء "401" الإسرائيلي، هو لواء مدرعات نظامي يخدم في الجيش الإسرائيلي منذ تشكيله عام 1967، ويستخدم الدبابات والمدرعات الأكثر تطورا لدى إسرائيل.

وتعد دبابات "ميركافا م 4" و"ميركافا بارك"، من أبرز المدرعات التي يشغلها اللواء "401"، وهي أحدث الدبابات وأكثرها تطورا لدى الجيش الإسرائيلي.

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ويضم اللواء 4 كتائب هي "9 و46 و52 و601"، وشارك اللواء في الاجتياح البري على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ 17 أكتوبر 2023.

وفي يوليو الماضي، جرت مراسم تولي قائد اللواء الجديد منصبه داخل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في رسالة تحد للفصائل الفلسطينية ومحاولة لاستعراض القوة.

وفي 20 أكتوبر الجاري، بعد 4 أشهر فقط من تولي العقيد إحسان دقسة، منصب القائد الجديد للواء، باغتته "كتائب القسام" خلال المعارك الدائرة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وفجرت مدرعته باستخدام صاروخ إسرائيلي لم ينفجر وأعيد استخدامه، لتوقعه قتيلا وتصيب عددا من مساعديه.


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