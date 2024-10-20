لافروف يؤكد ضرورة منح البرازيل والهند وإفريقيا عضوية دائمة بمجلس الأمن الدولي

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قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، في مقابلة مع موقع aif.ru، إن روسيا ترى ضرورة حصول البرازيل والهند ودول من إفريقيا على العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.



وشدد الوزير الروسي على أن ذلك، سيضمن تمثيل الأغلبية العالمية في هذه المؤسسة الدولية بالغة الأهمية.





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وأضاف لافروف: "نعتقد أن دولا مثل الهند والبرازيل وكذلك ممثلي إفريقيا، كان ينبغي أن يحصلوا من فترة بعيدة على عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي. وهذا ضروري لضمان التنوع وتمثيل الأغلبية العالمية".



وكان لافروف، قد أشار في نهاية سبتمبر الماضي عشية المشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن البلدان النامية ممثلة تمثيلا ناقصا في مجلس الأمن الدولي.



وقال الوزير، إن روسيا تؤيد السعي المشروع والقانوني من جانب الهند والبرازيل وإحدى الدول الإفريقية للحصول على عضوية دائمة بمجلس الأمن الدولي.



في وقت سابق، ذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن موسكو ترى أنه من المهم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي.



وشدد على أن روسيا ترفض توسيع هذه المؤسسة المركزية في الأمم المتحدة، لصالح حلف شمال الأطلسي ودول الاتحاد الأوروبي، وتعتبر ذلك أمرا غير مقبولا.



من جانبه، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن توسيع مجلس الأمن الدولي ممكن فقط من خلال ضم بلدان من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.