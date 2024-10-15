Babnet

"حزب الله": استهدفنا عدة تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي بصليات صاروخية واشتبكنا مع قوة مشاة للعدو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670b5c0d8ca798.39553747_ojgqnkpmifhle.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 15 Octobre 2024 - 06:07 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف عدة تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين، وأن مقاتلي الحزب اشتبكوا مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى أطراف بلدة لبنانية.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه":

...

"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:25) من صباح يوم الثلاثاء 15-10-2024 تحركا لقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بِصلية صاروخية".
"أثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى أطراف بلدة رب ثلاثين من الناحية الشرقية عند الساعة (6:20) من صباح يوم الثلاثاء 15-10-2024، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية معها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وما زالت الإشتباكات مستمرة".
"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:00) من صباح يوم الثلاثاء 15-10-2024 مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية".
"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:30) من فجر يوم الثلاثاء 15-10-2024 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المرج بِصلية صاروخية".
وفي وقت سابق من فجر الثلاثاء أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف 3 تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي بصليات صاروخية في موقع المرج العسكري الإسرائيلي عند الحدود مقابل بلدة مركبا اللبنانية، ومنطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية، ومنطقة خلة وردة على الحدود اللبنانية الفلسطينية.‏

وجاءت هذه البيانات بعد أن نفذ "حزب الله" 33 عملية ضد الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295824


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*