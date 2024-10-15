"حزب الله": استهدفنا عدة تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي بصليات صاروخية واشتبكنا مع قوة مشاة للعدو

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أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف عدة تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين، وأن مقاتلي الحزب اشتبكوا مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى أطراف بلدة لبنانية.



وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه":





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"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:25) من صباح يوم الثلاثاء 15-10-2024 تحركا لقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بِصلية صاروخية".

"أثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى أطراف بلدة رب ثلاثين من الناحية الشرقية عند الساعة (6:20) من صباح يوم الثلاثاء 15-10-2024، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية معها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وما زالت الإشتباكات مستمرة".

"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:00) من صباح يوم الثلاثاء 15-10-2024 مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية".

"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:30) من فجر يوم الثلاثاء 15-10-2024 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المرج بِصلية صاروخية".

وفي وقت سابق من فجر الثلاثاء أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف 3 تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي بصليات صاروخية في موقع المرج العسكري الإسرائيلي عند الحدود مقابل بلدة مركبا اللبنانية، ومنطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية، ومنطقة خلة وردة على الحدود اللبنانية الفلسطينية.‏



وجاءت هذه البيانات بعد أن نفذ "حزب الله" 33 عملية ضد الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة.