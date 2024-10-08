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البريطاني الكندي جون هوبفيلد والأمريكي جيفري هينتون يفوزان بجائزة نوبل للفيزياء 2024

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Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 20:23 قراءة: 1 د, 10 ث
      
فرانس 24 - فاز البريطاني الكندي جون هوبفيلد والأمريكي جيفري هينتون الثلاثاء يبجائزة نوبل للفيزياء لأبحاثهما في مجال "التعلم الآلي" المستخدم في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وقالت لجنة جوائز نوبل في بيان "لقد استخدم كلا الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام أدوات الفيزياء لتطوير أساليب تشكل أساس أنظمة التعلم الآلي القوية اليوم".

...

وحصل جون هوبفيلد (91 عاما)، وهو أستاذ في جامعة برينستون المرموقة، وجيفري هينتون (76 عاما) الأستاذ في جامعة تورنتو في كندا، على الجائزة تقديرا لـ"اكتشافاتهما واختراعاتهما الأساسية التي تتيح التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية".

ويعمل الفائزان بالجائزة على هذا الموضوع منذ ثمانينات القرن العشرين.



شبكات عصبية اصطناعية مستوحاة من أخرى موجودة في الدماغ
وقالت رئيسة لجنة نوبل للفيزياء إلين مونز أمام الصحافيين: "استخدم الفائزان لعام 2024 مفاهيم أساسية من الفيزياء الإحصائية لتصميم شبكات عصبية اصطناعية تعمل كذواكر ترابطية وتجد أنماطا في مجموعات كبيرة من البيانات".

الشبكات العصبية الاصطناعية مستوحاة من شبكة الخلايا العصبية الموجودة في دماغ الإنسان.

وقد استُخدمت هذه الشبكات العصبية الاصطناعية لتعزيز الأبحاث في مجالات متنوعة مثل فيزياء الجسيمات، وعلوم المواد، والفيزياء الفلكية.

وأضافت مونز: "لقد أصبحت (هذه الشبكات) جزءا من حياتنا اليومية".

وعلق جيفري هينتون بعد تلقيه اتصالا من لجنة الجائزة لإبلاغه بالفوز، قائلا: "أنا مندهش... لم أتخيل أن هذا يمكن أن يحدث".

في العام الماضي، مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء إلى الفرنسية السويدية آن لويلييه، والفرنسي بيار أغوستيني، والنمسوي المجري فيرينك كراوس، لأبحاثهم حول ومضات الضوء التي مكّنت من فهم الحركات فائقة السرعة للإلكترونات في الذرات والجزيئات.



فرانس 24/أ ف ب


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