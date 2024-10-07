تحذير غير مسبوق من جيش الإحتلال للبنانيين

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وجه الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين تحذيرا عاجلا وغير مسبوق للمستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد أو لأي استعمال آخر من خط نهر الأولي جنوبا.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يوم الاثنين في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "تحذير عاجل للمستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد او لأي استعمال آخر من خط نهر الأولي جنوبا".





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وأضاف أن "نشاط حزب الله يجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده حيث سيعمل في الوقت القريب في المنطقة البحرية ضد أنشطة حزب الله".



وتابع قائلا: "من أجل سلامتكم امتنعوا عن التواجد في البحر أو على الشاطئ من الآن وحتى إشعار آخر".



وأشار أفيخاي أدرعي إلى أن التواجد على الشاطئ وتحركات القوارب في منطقة خط نهر الأولي جنوبا يشكلان خطرا على حياتكم.

#عاجل ‼️ 🔴 تحذير عاجل للمستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد او لأي استعمال آخر من خط نهر الاولي جنوباً



⭕️نشاط #حزب_الله يجبر جيش الدفاع على العمل ضده حيث سيعمل جيش الدفاع في الوقت القريب في المنطقة البحرية ضد أنشطة حزب الله الإرهابي

⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/18CLRrpoF1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2024 وأضاف أن "نشاط حزب الله يجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده حيث سيعمل في الوقت القريب في المنطقة البحرية ضد أنشطة حزب الله".وتابع قائلا: "من أجل سلامتكم امتنعوا عن التواجد في البحر أو على الشاطئ من الآن وحتى إشعار آخر".وأشار أفيخاي أدرعي إلى أن التواجد على الشاطئ وتحركات القوارب في منطقة خط نهر الأولي جنوبا يشكلان خطرا على حياتكم.