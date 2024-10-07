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تحذير غير مسبوق من جيش الإحتلال للبنانيين

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 17:18 قراءة: 0 د, 58 ث
      
وجه الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين تحذيرا عاجلا وغير مسبوق للمستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد أو لأي استعمال آخر من خط نهر الأولي جنوبا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يوم الاثنين في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "تحذير عاجل للمستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد او لأي استعمال آخر من خط نهر الأولي جنوبا".

...

وأضاف أن "نشاط حزب الله يجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده حيث سيعمل في الوقت القريب في المنطقة البحرية ضد أنشطة حزب الله".

وتابع قائلا: "من أجل سلامتكم امتنعوا عن التواجد في البحر أو على الشاطئ من الآن وحتى إشعار آخر".

وأشار أفيخاي أدرعي إلى أن التواجد على الشاطئ وتحركات القوارب في منطقة خط نهر الأولي جنوبا يشكلان خطرا على حياتكم.


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