Babnet

كتائب القسام تتبنى عملية قصف تل أبيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6703b9fe5dd906.24063110_npfeiokjqlhgm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 11:36 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تبنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" عملية قصف تل أبيب، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف أدى إلى وقوع إصابتين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التقارير الأولية تتحدث عن إصابتين طفيفتين إثر القصف الذي استهدف تل أبيب.

...

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها قبل وقت قليل في منطقة المركز، تم رصد إطلاق خمس قذائف صاروخية عبرت من منطقة خان يونس، وتم رصد سقوطها في المنطقة. التفاصيل قيد الفحص".

وقالت كتائب القسام في بيان: "قصفنا عمق الاحتلال مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة M90 ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295372


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الاثنين 07 أكتوبر 2024 | 4 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:21
17:55
15:24
12:14
06:20
04:54
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
3.3 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-21
33°-23
29°-22
34°-22
29°-23
  • Avoirs en devises
    25336,5

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,37026 DT        1$ =3,04920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   1746,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*