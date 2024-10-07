كتائب القسام تتبنى عملية قصف تل أبيب

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها قبل وقت قليل في منطقة المركز، تم رصد إطلاق خمس قذائف صاروخية عبرت من منطقة خان يونس، وتم رصد سقوطها في المنطقة. التفاصيل قيد الفحص".وقالت كتائب القسام في بيان: "قصفنا عمق الاحتلال مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة M90 ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا".