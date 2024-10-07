كتائب القسام تتبنى عملية قصف تل أبيب
تبنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" عملية قصف تل أبيب، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف أدى إلى وقوع إصابتين.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التقارير الأولية تتحدث عن إصابتين طفيفتين إثر القصف الذي استهدف تل أبيب.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التقارير الأولية تتحدث عن إصابتين طفيفتين إثر القصف الذي استهدف تل أبيب.
بعد مرور عام، كتائب القسام تهز تل أبيب الآن.— غزة الآن - Gaza Now (@nowgnna) October 7, 2024
After a year, the Qassam Brigades are now shaking Tel Aviv.
🇵🇸🔻 pic.twitter.com/17WKUFmZpq
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها قبل وقت قليل في منطقة المركز، تم رصد إطلاق خمس قذائف صاروخية عبرت من منطقة خان يونس، وتم رصد سقوطها في المنطقة. التفاصيل قيد الفحص".
وقالت كتائب القسام في بيان: "قصفنا عمق الاحتلال مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة M90 ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا".
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