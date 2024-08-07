صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 39677 شهيدا

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ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إلى 39677 شهيدا و91645 مصابا، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.



وجاء في تقرير صحة غزة اليومي "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و110 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".





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وأضاف "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وأشار إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39677 شهيدا و91645 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".



وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".